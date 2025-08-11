SignauxSections
Xi Song

Sally port

Xi Song
0 avis
Fiabilité
169 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 88 USD par mois
croissance depuis 2022 518%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 781
Bénéfice trades:
1 265 (71.02%)
Perte trades:
516 (28.97%)
Meilleure transaction:
38 939.25 USD
Pire transaction:
-31 321.40 USD
Bénéfice brut:
1 488 288.81 USD (224 930 pips)
Perte brute:
-970 221.43 USD (196 176 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (57 590.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
90 651.55 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
7.13%
Charge de dépôt maximale:
20.18%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
10.02
Longs trades:
943 (52.95%)
Courts trades:
838 (47.05%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
290.89 USD
Bénéfice moyen:
1 176.51 USD
Perte moyenne:
-1 880.27 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-22 034.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-31 766.68 USD (3)
Croissance mensuelle:
44.13%
Prévision annuelle:
536.13%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 704.68 USD
Maximal:
51 699.21 USD (23.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.15% (50 426.49 USD)
Par fonds propres:
4.27% (26 431.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDp 839
GBPUSDp 506
USDJPYp 427
USDCADp 3
USDNOKp 3
USDSGDp 1
EURUSDp 1
USOILp 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDp 427K
GBPUSDp 124K
USDJPYp -29K
USDCADp 3K
USDNOKp -5.6K
USDSGDp -1.6K
EURUSDp 0
USOILp -9
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDp 41K
GBPUSDp 6.4K
USDJPYp -11K
USDCADp 867
USDNOKp -6.3K
USDSGDp -171
EURUSDp -4
USOILp -914
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38 939.25 USD
Pire transaction: -31 321 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +57 590.19 USD
Perte consécutive maximale: -22 034.18 USD

Breakthrough strategy!
Aucun avis
2025.08.11 06:28
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.33% of days out of 1129 days of the signal's entire lifetime.
