Trades:
1 781
Bénéfice trades:
1 265 (71.02%)
Perte trades:
516 (28.97%)
Meilleure transaction:
38 939.25 USD
Pire transaction:
-31 321.40 USD
Bénéfice brut:
1 488 288.81 USD (224 930 pips)
Perte brute:
-970 221.43 USD (196 176 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (57 590.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
90 651.55 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
7.13%
Charge de dépôt maximale:
20.18%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
10.02
Longs trades:
943 (52.95%)
Courts trades:
838 (47.05%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
290.89 USD
Bénéfice moyen:
1 176.51 USD
Perte moyenne:
-1 880.27 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-22 034.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-31 766.68 USD (3)
Croissance mensuelle:
44.13%
Prévision annuelle:
536.13%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 704.68 USD
Maximal:
51 699.21 USD (23.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.15% (50 426.49 USD)
Par fonds propres:
4.27% (26 431.30 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|839
|GBPUSDp
|506
|USDJPYp
|427
|USDCADp
|3
|USDNOKp
|3
|USDSGDp
|1
|EURUSDp
|1
|USOILp
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDp
|427K
|GBPUSDp
|124K
|USDJPYp
|-29K
|USDCADp
|3K
|USDNOKp
|-5.6K
|USDSGDp
|-1.6K
|EURUSDp
|0
|USOILp
|-9
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDp
|41K
|GBPUSDp
|6.4K
|USDJPYp
|-11K
|USDCADp
|867
|USDNOKp
|-6.3K
|USDSGDp
|-171
|EURUSDp
|-4
|USOILp
|-914
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CWGMarketsSVGLtd-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
