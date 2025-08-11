- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 115
Прибыльных трейдов:
1 546 (73.09%)
Убыточных трейдов:
569 (26.90%)
Лучший трейд:
191 000.00 USD
Худший трейд:
-50 957.66 USD
Общая прибыль:
6 270 255.21 USD (275 778 pips)
Общий убыток:
-2 371 100.15 USD (210 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (413 100.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
486 800.00 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
5.16%
Макс. загрузка депозита:
20.18%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
22.14
Длинных трейдов:
1 114 (52.67%)
Коротких трейдов:
1 001 (47.33%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
1 843.57 USD
Средняя прибыль:
4 055.79 USD
Средний убыток:
-4 167.14 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-22 034.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-101 500.00 USD (3)
Прирост в месяц:
10.33%
Годовой прогноз:
125.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 704.68 USD
Максимальная:
176 100.00 USD (6.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.15% (50 426.49 USD)
По эквити:
4.62% (33 839.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|1022
|GBPUSDp
|657
|USDJPYp
|427
|USDCADp
|3
|USDNOKp
|3
|USDSGDp
|1
|EURUSDp
|1
|USOILp
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDp
|3.7M
|GBPUSDp
|271K
|USDJPYp
|-29K
|USDCADp
|3K
|USDNOKp
|-5.6K
|USDSGDp
|-1.6K
|EURUSDp
|0
|USOILp
|-9
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDp
|75K
|GBPUSDp
|8.9K
|USDJPYp
|-11K
|USDCADp
|867
|USDNOKp
|-6.3K
|USDSGDp
|-171
|EURUSDp
|-4
|USOILp
|-914
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +191 000.00 USD
Худший трейд: -50 958 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +413 100.00 USD
Макс. убыток в серии: -22 034.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CWGMarketsSVGLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Стратегия прорыва!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
3 899%
0
0
USD
USD
4M
USD
USD
214
99%
2 115
73%
5%
2.64
1 843.57
USD
USD
37%
1:100