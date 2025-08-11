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Сигналы / MetaTrader 4 / Sally port
Xi Song

Sally port

Xi Song
Xi Song

Xi Song

4 (1)
4 сигнала 2 темы
0 отзывов
Надежность
214 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2022 3 899%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 115
Прибыльных трейдов:
1 546 (73.09%)
Убыточных трейдов:
569 (26.90%)
Лучший трейд:
191 000.00 USD
Худший трейд:
-50 957.66 USD
Общая прибыль:
6 270 255.21 USD (275 778 pips)
Общий убыток:
-2 371 100.15 USD (210 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (413 100.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
486 800.00 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
5.16%
Макс. загрузка депозита:
20.18%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
22.14
Длинных трейдов:
1 114 (52.67%)
Коротких трейдов:
1 001 (47.33%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
1 843.57 USD
Средняя прибыль:
4 055.79 USD
Средний убыток:
-4 167.14 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-22 034.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-101 500.00 USD (3)
Прирост в месяц:
10.33%
Годовой прогноз:
125.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 704.68 USD
Максимальная:
176 100.00 USD (6.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.15% (50 426.49 USD)
По эквити:
4.62% (33 839.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDp 1022
GBPUSDp 657
USDJPYp 427
USDCADp 3
USDNOKp 3
USDSGDp 1
EURUSDp 1
USOILp 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDp 3.7M
GBPUSDp 271K
USDJPYp -29K
USDCADp 3K
USDNOKp -5.6K
USDSGDp -1.6K
EURUSDp 0
USOILp -9
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDp 75K
GBPUSDp 8.9K
USDJPYp -11K
USDCADp 867
USDNOKp -6.3K
USDSGDp -171
EURUSDp -4
USOILp -914
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +191 000.00 USD
Худший трейд: -50 958 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +413 100.00 USD
Макс. убыток в серии: -22 034.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CWGMarketsSVGLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Стратегия прорыва!
Нет отзывов
2026.02.12 14:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.11 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 18:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 21:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.33% of days out of 1129 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sally port
99 USD в месяц
3 899%
0
0
USD
4M
USD
214
99%
2 115
73%
5%
2.64
1 843.57
USD
37%
1:100
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