SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Sally port
Xi Song

Sally port

Xi Song
0 recensioni
Affidabilità
169 settimane
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2022 518%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 781
Profit Trade:
1 265 (71.02%)
Loss Trade:
516 (28.97%)
Best Trade:
38 939.25 USD
Worst Trade:
-31 321.40 USD
Profitto lordo:
1 488 288.81 USD (224 930 pips)
Perdita lorda:
-970 221.43 USD (196 176 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (57 590.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90 651.55 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
7.13%
Massimo carico di deposito:
20.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
10.02
Long Trade:
943 (52.95%)
Short Trade:
838 (47.05%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
290.89 USD
Profitto medio:
1 176.51 USD
Perdita media:
-1 880.27 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-22 034.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31 766.68 USD (3)
Crescita mensile:
44.13%
Previsione annuale:
536.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 704.68 USD
Massimale:
51 699.21 USD (23.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.15% (50 426.49 USD)
Per equità:
4.27% (26 431.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDp 839
GBPUSDp 506
USDJPYp 427
USDCADp 3
USDNOKp 3
USDSGDp 1
EURUSDp 1
USOILp 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDp 427K
GBPUSDp 124K
USDJPYp -29K
USDCADp 3K
USDNOKp -5.6K
USDSGDp -1.6K
EURUSDp 0
USOILp -9
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDp 41K
GBPUSDp 6.4K
USDJPYp -11K
USDCADp 867
USDNOKp -6.3K
USDSGDp -171
EURUSDp -4
USOILp -914
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38 939.25 USD
Worst Trade: -31 321 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +57 590.19 USD
Massima perdita consecutiva: -22 034.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CWGMarketsSVGLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Breakthrough strategy!
Non ci sono recensioni
2025.08.11 06:28
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.33% of days out of 1129 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sally port
88USD al mese
518%
0
0
USD
618K
USD
169
99%
1 781
71%
7%
1.53
290.89
USD
37%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.