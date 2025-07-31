SinyallerBölümler
Alexander Kravtsov

Robosafe1

Alexander Kravtsov
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
417
Kârla kapanan işlemler:
201 (48.20%)
Zararla kapanan işlemler:
216 (51.80%)
En iyi işlem:
170.11 USD
En kötü işlem:
-110.69 USD
Brüt kâr:
2 059.61 USD (201 618 pips)
Brüt zarar:
-1 519.13 USD (584 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (178.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
268.01 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
98.76%
Maks. mevduat yükü:
79.89%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
233 (55.88%)
Satış işlemleri:
184 (44.12%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
10.25 USD
Ortalama zarar:
-7.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-13.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-265.68 USD (10)
Aylık büyüme:
35.26%
Yıllık tahmin:
427.80%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
639.77 USD
Maksimum:
662.91 USD (106.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.15% (663.01 USD)
Varlığa göre:
64.79% (272.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 80
EURUSD 76
XAUUSD 51
GBPUSD 44
USDCAD 27
USDJPY 26
XAGUSD 24
BRENT 18
AUDUSD 15
EURGBP 13
EURJPY 12
GBPJPY 11
NZDUSD 6
.US500Cash 2
GBPAUD 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
EURCHF 2
CADJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
WTI 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 47
EURUSD 43
XAUUSD -109
GBPUSD 222
USDCAD 59
USDJPY 106
XAGUSD 260
BRENT -147
AUDUSD 48
EURGBP 32
EURJPY -8
GBPJPY -3
NZDUSD 6
.US500Cash 14
GBPAUD 4
AUDCHF 0
GBPCHF -3
EURCHF -2
CADJPY 7
GBPCAD -38
AUDJPY 3
WTI 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 1.7K
EURUSD 4.2K
XAUUSD -352K
GBPUSD 18K
USDCAD 4.9K
USDJPY 12K
XAGUSD -74K
BRENT -1.3K
AUDUSD 2.2K
EURGBP 3K
EURJPY -2.5K
GBPJPY 883
NZDUSD 569
.US500Cash 314
GBPAUD 359
AUDCHF -7
GBPCHF -72
EURCHF -55
CADJPY 248
GBPCAD -1.8K
AUDJPY 159
WTI 2
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +170.11 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +178.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.20 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.33 × 39
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.40 × 15
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
StriforLLC-Live
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.15 × 569
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
Exness-MT5Real7
1.33 × 24
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 734
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 1765
Alpari-MT5
2.00 × 48
56 daha fazla...
Новая стратегия стартовала с октября 2025. Она основана на техническом анализе инструментов на старших таймфремах с целью определения наиболее вероятного среднесрочного направления движения цены. В этом направлении происходит постепенный набор позиций. Позиции закрываются на потенциально сильных уровнях поддержки/сопротивления, на которых может произойти локальный разворот тренда. После чего цикл набора позиций начинается заново. 
İnceleme yok
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
