- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
417
Kârla kapanan işlemler:
201 (48.20%)
Zararla kapanan işlemler:
216 (51.80%)
En iyi işlem:
170.11 USD
En kötü işlem:
-110.69 USD
Brüt kâr:
2 059.61 USD (201 618 pips)
Brüt zarar:
-1 519.13 USD (584 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (178.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
268.01 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
98.76%
Maks. mevduat yükü:
79.89%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
233 (55.88%)
Satış işlemleri:
184 (44.12%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
10.25 USD
Ortalama zarar:
-7.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-13.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-265.68 USD (10)
Aylık büyüme:
35.26%
Yıllık tahmin:
427.80%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
639.77 USD
Maksimum:
662.91 USD (106.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.15% (663.01 USD)
Varlığa göre:
64.79% (272.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|80
|EURUSD
|76
|XAUUSD
|51
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|27
|USDJPY
|26
|XAGUSD
|24
|BRENT
|18
|AUDUSD
|15
|EURGBP
|13
|EURJPY
|12
|GBPJPY
|11
|NZDUSD
|6
|.US500Cash
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|WTI
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|47
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|-109
|GBPUSD
|222
|USDCAD
|59
|USDJPY
|106
|XAGUSD
|260
|BRENT
|-147
|AUDUSD
|48
|EURGBP
|32
|EURJPY
|-8
|GBPJPY
|-3
|NZDUSD
|6
|.US500Cash
|14
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|-3
|EURCHF
|-2
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|-38
|AUDJPY
|3
|WTI
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|1.7K
|EURUSD
|4.2K
|XAUUSD
|-352K
|GBPUSD
|18K
|USDCAD
|4.9K
|USDJPY
|12K
|XAGUSD
|-74K
|BRENT
|-1.3K
|AUDUSD
|2.2K
|EURGBP
|3K
|EURJPY
|-2.5K
|GBPJPY
|883
|NZDUSD
|569
|.US500Cash
|314
|GBPAUD
|359
|AUDCHF
|-7
|GBPCHF
|-72
|EURCHF
|-55
|CADJPY
|248
|GBPCAD
|-1.8K
|AUDJPY
|159
|WTI
|2
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +170.11 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +178.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VTindex-MT5
|0.00 × 1
Tradestone-Real
|0.00 × 1
FXCC1-Trade
|0.20 × 5
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 39
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
FusionMarkets-Live
|0.40 × 15
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
ICMarkets-MT5
|0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
RannForex-Server
|0.99 × 73
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|1.15 × 569
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
Exness-MT5Real7
|1.33 × 24
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
|1.42 × 734
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 1765
Alpari-MT5
|2.00 × 48
Новая стратегия стартовала с октября 2025. Она основана на техническом анализе инструментов на старших таймфремах с целью определения наиболее вероятного среднесрочного направления движения цены. В этом направлении происходит постепенный набор позиций. Позиции закрываются на потенциально сильных уровнях поддержки/сопротивления, на которых может произойти локальный разворот тренда. После чего цикл набора позиций начинается заново.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
22
13%
417
48%
99%
1.35
1.30
USD
USD
88%
1:300