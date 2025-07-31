СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Robosafe1
Alexander Kravtsov

Robosafe1

Alexander Kravtsov
0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -68%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
417
Прибыльных трейдов:
201 (48.20%)
Убыточных трейдов:
216 (51.80%)
Лучший трейд:
170.11 USD
Худший трейд:
-110.69 USD
Общая прибыль:
2 059.61 USD (201 618 pips)
Общий убыток:
-1 519.13 USD (584 878 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (178.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
268.01 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
98.76%
Макс. загрузка депозита:
79.89%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.82
Длинных трейдов:
233 (55.88%)
Коротких трейдов:
184 (44.12%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
10.25 USD
Средний убыток:
-7.03 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-13.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-265.68 USD (10)
Прирост в месяц:
35.26%
Годовой прогноз:
427.80%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
639.77 USD
Максимальная:
662.91 USD (106.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.15% (663.01 USD)
По эквити:
64.79% (272.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 80
EURUSD 76
XAUUSD 51
GBPUSD 44
USDCAD 27
USDJPY 26
XAGUSD 24
BRENT 18
AUDUSD 15
EURGBP 13
EURJPY 12
GBPJPY 11
NZDUSD 6
.US500Cash 2
GBPAUD 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
EURCHF 2
CADJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
WTI 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF 47
EURUSD 43
XAUUSD -109
GBPUSD 222
USDCAD 59
USDJPY 106
XAGUSD 260
BRENT -147
AUDUSD 48
EURGBP 32
EURJPY -8
GBPJPY -3
NZDUSD 6
.US500Cash 14
GBPAUD 4
AUDCHF 0
GBPCHF -3
EURCHF -2
CADJPY 7
GBPCAD -38
AUDJPY 3
WTI 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF 1.7K
EURUSD 4.2K
XAUUSD -352K
GBPUSD 18K
USDCAD 4.9K
USDJPY 12K
XAGUSD -74K
BRENT -1.3K
AUDUSD 2.2K
EURGBP 3K
EURJPY -2.5K
GBPJPY 883
NZDUSD 569
.US500Cash 314
GBPAUD 359
AUDCHF -7
GBPCHF -72
EURCHF -55
CADJPY 248
GBPCAD -1.8K
AUDJPY 159
WTI 2
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +170.11 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +178.46 USD
Макс. убыток в серии: -13.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.20 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.33 × 39
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.40 × 15
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
StriforLLC-Live
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.15 × 569
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
Exness-MT5Real7
1.33 × 24
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 734
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 1765
Alpari-MT5
2.00 × 48
еще 56...
Новая стратегия стартовала с октября 2025. Она основана на техническом анализе инструментов на старших таймфремах с целью определения наиболее вероятного среднесрочного направления движения цены. В этом направлении происходит постепенный набор позиций. Позиции закрываются на потенциально сильных уровнях поддержки/сопротивления, на которых может произойти локальный разворот тренда. После чего цикл набора позиций начинается заново. 
Нет отзывов
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Robosafe1
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
2.9K
USD
22
13%
417
48%
99%
1.35
1.30
USD
88%
1:300
Копировать

