シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Robosafe1
Alexander Kravtsov

Robosafe1

Alexander Kravtsov
レビュー0件
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -68%
RoboForex-ECN
1:300
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
417
利益トレード:
201 (48.20%)
損失トレード:
216 (51.80%)
ベストトレード:
170.11 USD
最悪のトレード:
-110.69 USD
総利益:
2 059.61 USD (201 618 pips)
総損失:
-1 519.13 USD (584 878 pips)
最大連続の勝ち:
12 (178.46 USD)
最大連続利益:
268.01 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
98.76%
最大入金額:
79.89%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.82
長いトレード:
233 (55.88%)
短いトレード:
184 (44.12%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
1.30 USD
平均利益:
10.25 USD
平均損失:
-7.03 USD
最大連続の負け:
27 (-13.65 USD)
最大連続損失:
-265.68 USD (10)
月間成長:
35.26%
年間予想:
427.80%
アルゴリズム取引:
13%
残高によるドローダウン:
絶対:
639.77 USD
最大の:
662.91 USD (106.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.15% (663.01 USD)
エクイティによる:
64.79% (272.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHF 80
EURUSD 76
XAUUSD 51
GBPUSD 44
USDCAD 27
USDJPY 26
XAGUSD 24
BRENT 18
AUDUSD 15
EURGBP 13
EURJPY 12
GBPJPY 11
NZDUSD 6
.US500Cash 2
GBPAUD 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
EURCHF 2
CADJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
WTI 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHF 47
EURUSD 43
XAUUSD -109
GBPUSD 222
USDCAD 59
USDJPY 106
XAGUSD 260
BRENT -147
AUDUSD 48
EURGBP 32
EURJPY -8
GBPJPY -3
NZDUSD 6
.US500Cash 14
GBPAUD 4
AUDCHF 0
GBPCHF -3
EURCHF -2
CADJPY 7
GBPCAD -38
AUDJPY 3
WTI 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHF 1.7K
EURUSD 4.2K
XAUUSD -352K
GBPUSD 18K
USDCAD 4.9K
USDJPY 12K
XAGUSD -74K
BRENT -1.3K
AUDUSD 2.2K
EURGBP 3K
EURJPY -2.5K
GBPJPY 883
NZDUSD 569
.US500Cash 314
GBPAUD 359
AUDCHF -7
GBPCHF -72
EURCHF -55
CADJPY 248
GBPCAD -1.8K
AUDJPY 159
WTI 2
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +170.11 USD
最悪のトレード: -111 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +178.46 USD
最大連続損失: -13.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.20 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.33 × 39
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.40 × 15
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
StriforLLC-Live
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.15 × 569
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
Exness-MT5Real7
1.33 × 24
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 734
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 1765
Alpari-MT5
2.00 × 48
56 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Новая стратегия стартовала с октября 2025. Она основана на техническом анализе инструментов на старших таймфремах с целью определения наиболее вероятного среднесрочного направления движения цены. В этом направлении происходит постепенный набор позиций. Позиции закрываются на потенциально сильных уровнях поддержки/сопротивления, на которых может произойти локальный разворот тренда. После чего цикл набора позиций начинается заново. 
レビューなし
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Robosafe1
30 USD/月
-68%
0
0
USD
2.9K
USD
22
13%
417
48%
99%
1.35
1.30
USD
88%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください