- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
417
Negociações com lucro:
201 (48.20%)
Negociações com perda:
216 (51.80%)
Melhor negociação:
170.11 USD
Pior negociação:
-110.69 USD
Lucro bruto:
2 059.61 USD (201 618 pips)
Perda bruta:
-1 519.13 USD (584 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (178.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
268.01 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
98.76%
Depósito máximo carregado:
79.89%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.82
Negociações longas:
233 (55.88%)
Negociações curtas:
184 (44.12%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
1.30 USD
Lucro médio:
10.25 USD
Perda média:
-7.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-13.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-265.68 USD (10)
Crescimento mensal:
35.26%
Previsão anual:
427.80%
Algotrading:
13%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
639.77 USD
Máximo:
662.91 USD (106.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.15% (663.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.79% (272.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF
|80
|EURUSD
|76
|XAUUSD
|51
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|27
|USDJPY
|26
|XAGUSD
|24
|BRENT
|18
|AUDUSD
|15
|EURGBP
|13
|EURJPY
|12
|GBPJPY
|11
|NZDUSD
|6
|.US500Cash
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|WTI
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF
|47
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|-109
|GBPUSD
|222
|USDCAD
|59
|USDJPY
|106
|XAGUSD
|260
|BRENT
|-147
|AUDUSD
|48
|EURGBP
|32
|EURJPY
|-8
|GBPJPY
|-3
|NZDUSD
|6
|.US500Cash
|14
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|-3
|EURCHF
|-2
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|-38
|AUDJPY
|3
|WTI
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF
|1.7K
|EURUSD
|4.2K
|XAUUSD
|-352K
|GBPUSD
|18K
|USDCAD
|4.9K
|USDJPY
|12K
|XAGUSD
|-74K
|BRENT
|-1.3K
|AUDUSD
|2.2K
|EURGBP
|3K
|EURJPY
|-2.5K
|GBPJPY
|883
|NZDUSD
|569
|.US500Cash
|314
|GBPAUD
|359
|AUDCHF
|-7
|GBPCHF
|-72
|EURCHF
|-55
|CADJPY
|248
|GBPCAD
|-1.8K
|AUDJPY
|159
|WTI
|2
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +170.11 USD
Pior negociação: -111 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +178.46 USD
Máxima perda consecutiva: -13.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.20 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 39
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 15
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 16
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.15 × 569
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
Exness-MT5Real7
|1.33 × 24
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.42 × 734
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 1765
|
Alpari-MT5
|2.00 × 48
Новая стратегия стартовала с октября 2025. Она основана на техническом анализе инструментов на старших таймфремах с целью определения наиболее вероятного среднесрочного направления движения цены. В этом направлении происходит постепенный набор позиций. Позиции закрываются на потенциально сильных уровнях поддержки/сопротивления, на которых может произойти локальный разворот тренда. После чего цикл набора позиций начинается заново.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-68%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
22
13%
417
48%
99%
1.35
1.30
USD
USD
88%
1:300