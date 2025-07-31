- 자본
- 축소
트레이드:
418
이익 거래:
202 (48.32%)
손실 거래:
216 (51.67%)
최고의 거래:
170.11 USD
최악의 거래:
-110.69 USD
총 수익:
2 106.62 USD (202 554 pips)
총 손실:
-1 519.60 USD (584 878 pips)
연속 최대 이익:
12 (178.46 USD)
연속 최대 이익:
315.02 USD (5)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
98.76%
최대 입금량:
79.89%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
233 (55.74%)
숏(주식차입매도):
185 (44.26%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
1.40 USD
평균 이익:
10.43 USD
평균 손실:
-7.04 USD
연속 최대 손실:
27 (-13.65 USD)
연속 최대 손실:
-265.68 USD (10)
월별 성장률:
31.23%
연간 예측:
378.89%
Algo 트레이딩:
13%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
639.77 USD
최대한의:
662.91 USD (106.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
88.15% (663.01 USD)
자본금별:
64.79% (272.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF
|80
|EURUSD
|76
|XAUUSD
|51
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|27
|USDJPY
|26
|XAGUSD
|25
|BRENT
|18
|AUDUSD
|15
|EURGBP
|13
|EURJPY
|12
|GBPJPY
|11
|NZDUSD
|6
|.US500Cash
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|WTI
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF
|47
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|-109
|GBPUSD
|222
|USDCAD
|59
|USDJPY
|106
|XAGUSD
|307
|BRENT
|-147
|AUDUSD
|48
|EURGBP
|32
|EURJPY
|-8
|GBPJPY
|-3
|NZDUSD
|6
|.US500Cash
|14
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|-3
|EURCHF
|-2
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|-38
|AUDJPY
|3
|WTI
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF
|1.7K
|EURUSD
|4.2K
|XAUUSD
|-352K
|GBPUSD
|18K
|USDCAD
|4.9K
|USDJPY
|12K
|XAGUSD
|-73K
|BRENT
|-1.3K
|AUDUSD
|2.2K
|EURGBP
|3K
|EURJPY
|-2.5K
|GBPJPY
|883
|NZDUSD
|569
|.US500Cash
|314
|GBPAUD
|359
|AUDCHF
|-7
|GBPCHF
|-72
|EURCHF
|-55
|CADJPY
|248
|GBPCAD
|-1.8K
|AUDJPY
|159
|WTI
|2
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +170.11 USD
최악의 거래: -111 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +178.46 USD
연속 최대 손실: -13.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.20 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 39
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.44 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 16
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.15 × 569
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
Exness-MT5Real7
|1.33 × 24
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.42 × 734
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 1765
|
Alpari-MT5
|2.00 × 48
Новая стратегия стартовала с октября 2025. Она основана на техническом анализе инструментов на старших таймфремах с целью определения наиболее вероятного среднесрочного направления движения цены. В этом направлении происходит постепенный набор позиций. Позиции закрываются на потенциально сильных уровнях поддержки/сопротивления, на которых может произойти локальный разворот тренда. После чего цикл набора позиций начинается заново.
