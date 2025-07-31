시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Robosafe1
Alexander Kravtsov

Robosafe1

Alexander Kravtsov
0 리뷰
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -68%
RoboForex-ECN
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
418
이익 거래:
202 (48.32%)
손실 거래:
216 (51.67%)
최고의 거래:
170.11 USD
최악의 거래:
-110.69 USD
총 수익:
2 106.62 USD (202 554 pips)
총 손실:
-1 519.60 USD (584 878 pips)
연속 최대 이익:
12 (178.46 USD)
연속 최대 이익:
315.02 USD (5)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
98.76%
최대 입금량:
79.89%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
233 (55.74%)
숏(주식차입매도):
185 (44.26%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
1.40 USD
평균 이익:
10.43 USD
평균 손실:
-7.04 USD
연속 최대 손실:
27 (-13.65 USD)
연속 최대 손실:
-265.68 USD (10)
월별 성장률:
31.23%
연간 예측:
378.89%
Algo 트레이딩:
13%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
639.77 USD
최대한의:
662.91 USD (106.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
88.15% (663.01 USD)
자본금별:
64.79% (272.04 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCHF 80
EURUSD 76
XAUUSD 51
GBPUSD 44
USDCAD 27
USDJPY 26
XAGUSD 25
BRENT 18
AUDUSD 15
EURGBP 13
EURJPY 12
GBPJPY 11
NZDUSD 6
.US500Cash 2
GBPAUD 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
EURCHF 2
CADJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
WTI 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCHF 47
EURUSD 43
XAUUSD -109
GBPUSD 222
USDCAD 59
USDJPY 106
XAGUSD 307
BRENT -147
AUDUSD 48
EURGBP 32
EURJPY -8
GBPJPY -3
NZDUSD 6
.US500Cash 14
GBPAUD 4
AUDCHF 0
GBPCHF -3
EURCHF -2
CADJPY 7
GBPCAD -38
AUDJPY 3
WTI 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCHF 1.7K
EURUSD 4.2K
XAUUSD -352K
GBPUSD 18K
USDCAD 4.9K
USDJPY 12K
XAGUSD -73K
BRENT -1.3K
AUDUSD 2.2K
EURGBP 3K
EURJPY -2.5K
GBPJPY 883
NZDUSD 569
.US500Cash 314
GBPAUD 359
AUDCHF -7
GBPCHF -72
EURCHF -55
CADJPY 248
GBPCAD -1.8K
AUDJPY 159
WTI 2
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +170.11 USD
최악의 거래: -111 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +178.46 USD
연속 최대 손실: -13.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.20 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.33 × 39
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.44 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
StriforLLC-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.15 × 569
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
Exness-MT5Real7
1.33 × 24
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 734
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 1765
Alpari-MT5
2.00 × 48
57 더...
Новая стратегия стартовала с октября 2025. Она основана на техническом анализе инструментов на старших таймфремах с целью определения наиболее вероятного среднесрочного направления движения цены. В этом направлении происходит постепенный набор позиций. Позиции закрываются на потенциально сильных уровнях поддержки/сопротивления, на которых может произойти локальный разворот тренда. После чего цикл набора позиций начинается заново. 
리뷰 없음
2026.01.07 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
A large drawdown may occur on the account again
