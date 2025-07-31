SignalsSections
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
417
Profit Trades:
201 (48.20%)
Loss Trades:
216 (51.80%)
Best trade:
170.11 USD
Worst trade:
-110.69 USD
Gross Profit:
2 059.61 USD (201 618 pips)
Gross Loss:
-1 519.13 USD (584 878 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (178.46 USD)
Maximal consecutive profit:
268.01 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
98.76%
Max deposit load:
79.89%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
13
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
0.82
Long Trades:
233 (55.88%)
Short Trades:
184 (44.12%)
Profit Factor:
1.36
Expected Payoff:
1.30 USD
Average Profit:
10.25 USD
Average Loss:
-7.03 USD
Maximum consecutive losses:
27 (-13.65 USD)
Maximal consecutive loss:
-265.68 USD (10)
Monthly growth:
35.26%
Annual Forecast:
427.80%
Algo trading:
13%
Drawdown by balance:
Absolute:
639.77 USD
Maximal:
662.91 USD (106.38%)
Relative drawdown:
By Balance:
88.15% (663.01 USD)
By Equity:
64.79% (272.04 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDCHF 80
EURUSD 76
XAUUSD 51
GBPUSD 44
USDCAD 27
USDJPY 26
XAGUSD 24
BRENT 18
AUDUSD 15
EURGBP 13
EURJPY 12
GBPJPY 11
NZDUSD 6
.US500Cash 2
GBPAUD 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
EURCHF 2
CADJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
WTI 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF 47
EURUSD 43
XAUUSD -109
GBPUSD 222
USDCAD 59
USDJPY 106
XAGUSD 260
BRENT -147
AUDUSD 48
EURGBP 32
EURJPY -8
GBPJPY -3
NZDUSD 6
.US500Cash 14
GBPAUD 4
AUDCHF 0
GBPCHF -3
EURCHF -2
CADJPY 7
GBPCAD -38
AUDJPY 3
WTI 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF 1.7K
EURUSD 4.2K
XAUUSD -352K
GBPUSD 18K
USDCAD 4.9K
USDJPY 12K
XAGUSD -74K
BRENT -1.3K
AUDUSD 2.2K
EURGBP 3K
EURJPY -2.5K
GBPJPY 883
NZDUSD 569
.US500Cash 314
GBPAUD 359
AUDCHF -7
GBPCHF -72
EURCHF -55
CADJPY 248
GBPCAD -1.8K
AUDJPY 159
WTI 2
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +170.11 USD
Worst trade: -111 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +178.46 USD
Maximal consecutive loss: -13.65 USD

Новая стратегия стартовала с октября 2025. Она основана на техническом анализе инструментов на старших таймфремах с целью определения наиболее вероятного среднесрочного направления движения цены. В этом направлении происходит постепенный набор позиций. Позиции закрываются на потенциально сильных уровнях поддержки/сопротивления, на которых может произойти локальный разворот тренда. После чего цикл набора позиций начинается заново. 
No reviews
