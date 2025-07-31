- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
417
盈利交易:
201 (48.20%)
亏损交易:
216 (51.80%)
最好交易:
170.11 USD
最差交易:
-110.69 USD
毛利:
2 059.61 USD (201 618 pips)
毛利亏损:
-1 519.13 USD (584 878 pips)
最大连续赢利:
12 (178.46 USD)
最大连续盈利:
268.01 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
98.76%
最大入金加载:
79.89%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.82
长期交易:
233 (55.88%)
短期交易:
184 (44.12%)
利润因子:
1.36
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
10.25 USD
平均损失:
-7.03 USD
最大连续失误:
27 (-13.65 USD)
最大连续亏损:
-265.68 USD (10)
每月增长:
35.26%
年度预测:
427.80%
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
639.77 USD
最大值:
662.91 USD (106.38%)
相对跌幅:
结余:
88.15% (663.01 USD)
净值:
64.79% (272.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF
|80
|EURUSD
|76
|XAUUSD
|51
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|27
|USDJPY
|26
|XAGUSD
|24
|BRENT
|18
|AUDUSD
|15
|EURGBP
|13
|EURJPY
|12
|GBPJPY
|11
|NZDUSD
|6
|.US500Cash
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|WTI
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF
|47
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|-109
|GBPUSD
|222
|USDCAD
|59
|USDJPY
|106
|XAGUSD
|260
|BRENT
|-147
|AUDUSD
|48
|EURGBP
|32
|EURJPY
|-8
|GBPJPY
|-3
|NZDUSD
|6
|.US500Cash
|14
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|-3
|EURCHF
|-2
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|-38
|AUDJPY
|3
|WTI
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF
|1.7K
|EURUSD
|4.2K
|XAUUSD
|-352K
|GBPUSD
|18K
|USDCAD
|4.9K
|USDJPY
|12K
|XAGUSD
|-74K
|BRENT
|-1.3K
|AUDUSD
|2.2K
|EURGBP
|3K
|EURJPY
|-2.5K
|GBPJPY
|883
|NZDUSD
|569
|.US500Cash
|314
|GBPAUD
|359
|AUDCHF
|-7
|GBPCHF
|-72
|EURCHF
|-55
|CADJPY
|248
|GBPCAD
|-1.8K
|AUDJPY
|159
|WTI
|2
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +170.11 USD
最差交易: -111 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +178.46 USD
最大连续亏损: -13.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.20 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 39
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 15
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 16
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.15 × 569
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
Exness-MT5Real7
|1.33 × 24
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.42 × 734
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 1765
|
Alpari-MT5
|2.00 × 48
Новая стратегия стартовала с октября 2025. Она основана на техническом анализе инструментов на старших таймфремах с целью определения наиболее вероятного среднесрочного направления движения цены. В этом направлении происходит постепенный набор позиций. Позиции закрываются на потенциально сильных уровнях поддержки/сопротивления, на которых может произойти локальный разворот тренда. После чего цикл набора позиций начинается заново.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-68%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
22
13%
417
48%
99%
1.35
1.30
USD
USD
88%
1:300