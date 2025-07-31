信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Robosafe1
Alexander Kravtsov

Robosafe1

Alexander Kravtsov
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -68%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
417
盈利交易:
201 (48.20%)
亏损交易:
216 (51.80%)
最好交易:
170.11 USD
最差交易:
-110.69 USD
毛利:
2 059.61 USD (201 618 pips)
毛利亏损:
-1 519.13 USD (584 878 pips)
最大连续赢利:
12 (178.46 USD)
最大连续盈利:
268.01 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
98.76%
最大入金加载:
79.89%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.82
长期交易:
233 (55.88%)
短期交易:
184 (44.12%)
利润因子:
1.36
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
10.25 USD
平均损失:
-7.03 USD
最大连续失误:
27 (-13.65 USD)
最大连续亏损:
-265.68 USD (10)
每月增长:
35.26%
年度预测:
427.80%
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
639.77 USD
最大值:
662.91 USD (106.38%)
相对跌幅:
结余:
88.15% (663.01 USD)
净值:
64.79% (272.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF 80
EURUSD 76
XAUUSD 51
GBPUSD 44
USDCAD 27
USDJPY 26
XAGUSD 24
BRENT 18
AUDUSD 15
EURGBP 13
EURJPY 12
GBPJPY 11
NZDUSD 6
.US500Cash 2
GBPAUD 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
EURCHF 2
CADJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
WTI 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF 47
EURUSD 43
XAUUSD -109
GBPUSD 222
USDCAD 59
USDJPY 106
XAGUSD 260
BRENT -147
AUDUSD 48
EURGBP 32
EURJPY -8
GBPJPY -3
NZDUSD 6
.US500Cash 14
GBPAUD 4
AUDCHF 0
GBPCHF -3
EURCHF -2
CADJPY 7
GBPCAD -38
AUDJPY 3
WTI 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF 1.7K
EURUSD 4.2K
XAUUSD -352K
GBPUSD 18K
USDCAD 4.9K
USDJPY 12K
XAGUSD -74K
BRENT -1.3K
AUDUSD 2.2K
EURGBP 3K
EURJPY -2.5K
GBPJPY 883
NZDUSD 569
.US500Cash 314
GBPAUD 359
AUDCHF -7
GBPCHF -72
EURCHF -55
CADJPY 248
GBPCAD -1.8K
AUDJPY 159
WTI 2
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +170.11 USD
最差交易: -111 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +178.46 USD
最大连续亏损: -13.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.20 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
0.33 × 39
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.40 × 15
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
StriforLLC-Live
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.15 × 569
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
Exness-MT5Real7
1.33 × 24
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 734
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 1765
Alpari-MT5
2.00 × 48
56 更多...
Новая стратегия стартовала с октября 2025. Она основана на техническом анализе инструментов на старших таймфремах с целью определения наиболее вероятного среднесрочного направления движения цены. В этом направлении происходит постепенный набор позиций. Позиции закрываются на потенциально сильных уровнях поддержки/сопротивления, на которых может произойти локальный разворот тренда. После чего цикл набора позиций начинается заново. 
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 22:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
