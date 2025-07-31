- Wachstum
Trades insgesamt:
417
Gewinntrades:
201 (48.20%)
Verlusttrades:
216 (51.80%)
Bester Trade:
170.11 USD
Schlechtester Trade:
-110.69 USD
Bruttoprofit:
2 059.61 USD (201 618 pips)
Bruttoverlust:
-1 519.13 USD (584 878 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (178.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
268.01 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
98.76%
Max deposit load:
79.89%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.82
Long-Positionen:
233 (55.88%)
Short-Positionen:
184 (44.12%)
Profit-Faktor:
1.36
Mathematische Gewinnerwartung:
1.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-13.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-265.68 USD (10)
Wachstum pro Monat :
35.26%
Jahresprognose:
427.80%
Algo-Trading:
13%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
639.77 USD
Maximaler:
662.91 USD (106.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.15% (663.01 USD)
Kapital:
64.79% (272.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCHF
|80
|EURUSD
|76
|XAUUSD
|51
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|27
|USDJPY
|26
|XAGUSD
|24
|BRENT
|18
|AUDUSD
|15
|EURGBP
|13
|EURJPY
|12
|GBPJPY
|11
|NZDUSD
|6
|.US500Cash
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|WTI
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHF
|47
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|-109
|GBPUSD
|222
|USDCAD
|59
|USDJPY
|106
|XAGUSD
|260
|BRENT
|-147
|AUDUSD
|48
|EURGBP
|32
|EURJPY
|-8
|GBPJPY
|-3
|NZDUSD
|6
|.US500Cash
|14
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|-3
|EURCHF
|-2
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|-38
|AUDJPY
|3
|WTI
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHF
|1.7K
|EURUSD
|4.2K
|XAUUSD
|-352K
|GBPUSD
|18K
|USDCAD
|4.9K
|USDJPY
|12K
|XAGUSD
|-74K
|BRENT
|-1.3K
|AUDUSD
|2.2K
|EURGBP
|3K
|EURJPY
|-2.5K
|GBPJPY
|883
|NZDUSD
|569
|.US500Cash
|314
|GBPAUD
|359
|AUDCHF
|-7
|GBPCHF
|-72
|EURCHF
|-55
|CADJPY
|248
|GBPCAD
|-1.8K
|AUDJPY
|159
|WTI
|2
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +170.11 USD
Schlechtester Trade: -111 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +178.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.65 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
VTindex-MT5
|0.00 × 1
Tradestone-Real
|0.00 × 1
FXCC1-Trade
|0.20 × 5
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 39
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
FusionMarkets-Live
|0.40 × 15
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
ICMarkets-MT5
|0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
RannForex-Server
|0.99 × 73
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|1.15 × 569
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
Exness-MT5Real7
|1.33 × 24
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
|1.42 × 734
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 1765
Alpari-MT5
|2.00 × 48
Новая стратегия стартовала с октября 2025. Она основана на техническом анализе инструментов на старших таймфремах с целью определения наиболее вероятного среднесрочного направления движения цены. В этом направлении происходит постепенный набор позиций. Позиции закрываются на потенциально сильных уровнях поддержки/сопротивления, на которых может произойти локальный разворот тренда. После чего цикл набора позиций начинается заново.
