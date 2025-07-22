SinyallerBölümler
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPautomated

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 448%
OctaFX-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
88 (93.61%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (6.38%)
En iyi işlem:
33.04 USD
En kötü işlem:
-20.75 USD
Brüt kâr:
528.78 USD (52 265 pips)
Brüt zarar:
-35.41 USD (3 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (204.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.28 USD (40)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
55.57%
Maks. mevduat yükü:
92.97%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
15.19
Alış işlemleri:
94 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
14.93
Beklenen getiri:
5.25 USD
Ortalama kâr:
6.01 USD
Ortalama zarar:
-5.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-32.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.48 USD (3)
Aylık büyüme:
121.88%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.87 USD
Maksimum:
32.48 USD (7.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.03% (32.48 USD)
Varlığa göre:
52.46% (79.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 44
US30 28
GER40 12
EURAUD 4
NAS100.Daily 4
UK100 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 250
US30 200
GER40 61
EURAUD 5
NAS100.Daily -26
UK100 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 25K
US30 20K
GER40 5.2K
EURAUD 714
NAS100.Daily -2.6K
UK100 298
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.04 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +204.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.73 × 33
VolansTrade-Server
2.14 × 7
FBS-Real
2.50 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
Turning points mechanical trading Auto
İnceleme yok
2025.09.29 00:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 21:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 13:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 18:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 16:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TPautomated
Ayda 30 USD
448%
0
0
USD
377
USD
11
2%
94
93%
56%
14.93
5.25
USD
52%
1:500
Kopyala

