交易:
176
盈利交易:
170 (96.59%)
亏损交易:
6 (3.41%)
最好交易:
33.04 USD
最差交易:
-20.75 USD
毛利:
1 016.23 USD (100 475 pips)
毛利亏损:
-35.41 USD (3 689 pips)
最大连续赢利:
84 (500.80 USD)
最大连续盈利:
500.80 USD (84)
夏普比率:
0.67
交易活动:
72.94%
最大入金加载:
92.97%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
30.20
长期交易:
176 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
28.70
预期回报:
5.57 USD
平均利润:
5.98 USD
平均损失:
-5.90 USD
最大连续失误:
3 (-32.48 USD)
最大连续亏损:
-32.48 USD (3)
每月增长:
5.06%
年度预测:
61.40%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
2.87 USD
最大值:
32.48 USD (7.49%)
相对跌幅:
结余:
12.03% (32.48 USD)
净值:
52.46% (79.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|80
|US30
|68
|GER40
|18
|EURAUD
|4
|NAS100.Daily
|4
|UK100
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|446
|US30
|456
|GER40
|97
|EURAUD
|5
|NAS100.Daily
|-26
|UK100
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|45K
|US30
|46K
|GER40
|8.3K
|EURAUD
|714
|NAS100.Daily
|-2.6K
|UK100
|298
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.04 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 84
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +500.80 USD
最大连续亏损: -32.48 USD
Turning points mechanical trading Auto
每月30 USD
1 118%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
23
1%
176
96%
73%
28.69
5.57
USD
USD
52%
1:500