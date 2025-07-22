SegnaliSezioni
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPautomated

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 448%
OctaFX-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
88 (93.61%)
Loss Trade:
6 (6.38%)
Best Trade:
33.04 USD
Worst Trade:
-20.75 USD
Profitto lordo:
528.78 USD (52 265 pips)
Perdita lorda:
-35.41 USD (3 689 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (204.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.28 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
55.57%
Massimo carico di deposito:
92.97%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
15.19
Long Trade:
94 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
14.93
Profitto previsto:
5.25 USD
Profitto medio:
6.01 USD
Perdita media:
-5.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-32.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.48 USD (3)
Crescita mensile:
121.88%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.87 USD
Massimale:
32.48 USD (7.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.03% (32.48 USD)
Per equità:
52.46% (79.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 44
US30 28
GER40 12
EURAUD 4
NAS100.Daily 4
UK100 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 250
US30 200
GER40 61
EURAUD 5
NAS100.Daily -26
UK100 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 25K
US30 20K
GER40 5.2K
EURAUD 714
NAS100.Daily -2.6K
UK100 298
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.04 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +204.15 USD
Massima perdita consecutiva: -32.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.73 × 33
VolansTrade-Server
2.14 × 7
FBS-Real
2.50 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
Turning points mechanical trading Auto
Non ci sono recensioni
2025.09.29 00:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 21:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 13:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 18:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 16:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
