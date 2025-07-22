- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
88 (93.61%)
Loss Trade:
6 (6.38%)
Best Trade:
33.04 USD
Worst Trade:
-20.75 USD
Profitto lordo:
528.78 USD (52 265 pips)
Perdita lorda:
-35.41 USD (3 689 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (204.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.28 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
55.57%
Massimo carico di deposito:
92.97%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
15.19
Long Trade:
94 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
14.93
Profitto previsto:
5.25 USD
Profitto medio:
6.01 USD
Perdita media:
-5.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-32.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.48 USD (3)
Crescita mensile:
121.88%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.87 USD
Massimale:
32.48 USD (7.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.03% (32.48 USD)
Per equità:
52.46% (79.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|44
|US30
|28
|GER40
|12
|EURAUD
|4
|NAS100.Daily
|4
|UK100
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|250
|US30
|200
|GER40
|61
|EURAUD
|5
|NAS100.Daily
|-26
|UK100
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|25K
|US30
|20K
|GER40
|5.2K
|EURAUD
|714
|NAS100.Daily
|-2.6K
|UK100
|298
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.73 × 33
|
VolansTrade-Server
|2.14 × 7
|
FBS-Real
|2.50 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
