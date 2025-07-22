- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
176
Transacciones Rentables:
170 (96.59%)
Transacciones Irrentables:
6 (3.41%)
Mejor transacción:
33.04 USD
Peor transacción:
-20.75 USD
Beneficio Bruto:
1 016.23 USD (100 475 pips)
Pérdidas Brutas:
-35.41 USD (3 689 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
84 (500.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
500.80 USD (84)
Ratio de Sharpe:
0.67
Actividad comercial:
72.94%
Carga máxima del depósito:
92.97%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
30.20
Transacciones Largas:
176 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
28.70
Beneficio Esperado:
5.57 USD
Beneficio medio:
5.98 USD
Pérdidas medias:
-5.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-32.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32.48 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.06%
Pronóstico anual:
61.40%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.87 USD
Máxima:
32.48 USD (7.49%)
Reducción relativa:
De balance:
12.03% (32.48 USD)
De fondos:
52.46% (79.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|80
|US30
|68
|GER40
|18
|EURAUD
|4
|NAS100.Daily
|4
|UK100
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|446
|US30
|456
|GER40
|97
|EURAUD
|5
|NAS100.Daily
|-26
|UK100
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|45K
|US30
|46K
|GER40
|8.3K
|EURAUD
|714
|NAS100.Daily
|-2.6K
|UK100
|298
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +33.04 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 84
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +500.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.73 × 33
|
OctaFX-Real2
|1.38 × 37
|
VolansTrade-Server
|2.14 × 7
|
FBS-Real
|2.50 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
Turning points mechanical trading Auto
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1 118%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
23
1%
176
96%
73%
28.69
5.57
USD
USD
52%
1:500