El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.73 × 33 OctaFX-Real2 1.38 × 37 VolansTrade-Server 2.14 × 7 FBS-Real 2.50 × 8 ICMarketsSC-MT5-4 4.00 × 1 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada