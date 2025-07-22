SeñalesSecciones
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPautomated

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1 118%
OctaFX-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
176
Transacciones Rentables:
170 (96.59%)
Transacciones Irrentables:
6 (3.41%)
Mejor transacción:
33.04 USD
Peor transacción:
-20.75 USD
Beneficio Bruto:
1 016.23 USD (100 475 pips)
Pérdidas Brutas:
-35.41 USD (3 689 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
84 (500.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
500.80 USD (84)
Ratio de Sharpe:
0.67
Actividad comercial:
72.94%
Carga máxima del depósito:
92.97%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
30.20
Transacciones Largas:
176 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
28.70
Beneficio Esperado:
5.57 USD
Beneficio medio:
5.98 USD
Pérdidas medias:
-5.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-32.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32.48 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.06%
Pronóstico anual:
61.40%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.87 USD
Máxima:
32.48 USD (7.49%)
Reducción relativa:
De balance:
12.03% (32.48 USD)
De fondos:
52.46% (79.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 80
US30 68
GER40 18
EURAUD 4
NAS100.Daily 4
UK100 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 446
US30 456
GER40 97
EURAUD 5
NAS100.Daily -26
UK100 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 45K
US30 46K
GER40 8.3K
EURAUD 714
NAS100.Daily -2.6K
UK100 298
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +33.04 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 84
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +500.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.73 × 33
OctaFX-Real2
1.38 × 37
VolansTrade-Server
2.14 × 7
FBS-Real
2.50 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
Turning points mechanical trading Auto
No hay comentarios
2025.12.26 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 20:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
