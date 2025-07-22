СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TPautomated
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPautomated

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 114%
OctaFX-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
175
Прибыльных трейдов:
169 (96.57%)
Убыточных трейдов:
6 (3.43%)
Лучший трейд:
33.04 USD
Худший трейд:
-20.75 USD
Общая прибыль:
1 011.00 USD (99 952 pips)
Общий убыток:
-35.41 USD (3 689 pips)
Макс. серия выигрышей:
83 (495.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
495.57 USD (83)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
72.94%
Макс. загрузка депозита:
92.97%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
30.04
Длинных трейдов:
175 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
28.55
Мат. ожидание:
5.57 USD
Средняя прибыль:
5.98 USD
Средний убыток:
-5.90 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-32.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.48 USD (3)
Прирост в месяц:
4.67%
Годовой прогноз:
56.69%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.87 USD
Максимальная:
32.48 USD (7.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.03% (32.48 USD)
По эквити:
52.46% (79.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 79
US30 68
GER40 18
EURAUD 4
NAS100.Daily 4
UK100 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 440
US30 456
GER40 97
EURAUD 5
NAS100.Daily -26
UK100 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 44K
US30 46K
GER40 8.3K
EURAUD 714
NAS100.Daily -2.6K
UK100 298
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.04 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 83
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +495.57 USD
Макс. убыток в серии: -32.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.73 × 33
OctaFX-Real2
1.38 × 37
VolansTrade-Server
2.14 × 7
FBS-Real
2.50 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Turning points mechanical trading Auto
Нет отзывов
2025.12.11 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 20:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 00:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TPautomated
30 USD в месяц
1 114%
0
0
USD
1.4K
USD
22
1%
175
96%
73%
28.55
5.57
USD
52%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.