Всего трейдов:
175
Прибыльных трейдов:
169 (96.57%)
Убыточных трейдов:
6 (3.43%)
Лучший трейд:
33.04 USD
Худший трейд:
-20.75 USD
Общая прибыль:
1 011.00 USD (99 952 pips)
Общий убыток:
-35.41 USD (3 689 pips)
Макс. серия выигрышей:
83 (495.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
495.57 USD (83)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
72.94%
Макс. загрузка депозита:
92.97%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
30.04
Длинных трейдов:
175 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
28.55
Мат. ожидание:
5.57 USD
Средняя прибыль:
5.98 USD
Средний убыток:
-5.90 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-32.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.48 USD (3)
Прирост в месяц:
4.67%
Годовой прогноз:
56.69%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.87 USD
Максимальная:
32.48 USD (7.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.03% (32.48 USD)
По эквити:
52.46% (79.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|79
|US30
|68
|GER40
|18
|EURAUD
|4
|NAS100.Daily
|4
|UK100
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|440
|US30
|456
|GER40
|97
|EURAUD
|5
|NAS100.Daily
|-26
|UK100
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|44K
|US30
|46K
|GER40
|8.3K
|EURAUD
|714
|NAS100.Daily
|-2.6K
|UK100
|298
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.04 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 83
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +495.57 USD
Макс. убыток в серии: -32.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.73 × 33
|
OctaFX-Real2
|1.38 × 37
|
VolansTrade-Server
|2.14 × 7
|
FBS-Real
|2.50 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
30 USD в месяц
1 114%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
22
1%
175
96%
73%
28.55
5.57
USD
USD
52%
1:500