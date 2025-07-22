SignauxSections
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPautomated

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 448%
OctaFX-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
88 (93.61%)
Perte trades:
6 (6.38%)
Meilleure transaction:
33.04 USD
Pire transaction:
-20.75 USD
Bénéfice brut:
528.78 USD (52 265 pips)
Perte brute:
-35.41 USD (3 689 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (204.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
311.28 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.71
Activité de trading:
55.57%
Charge de dépôt maximale:
92.97%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
15.19
Longs trades:
94 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
14.93
Rendement attendu:
5.25 USD
Bénéfice moyen:
6.01 USD
Perte moyenne:
-5.90 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-32.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.48 USD (3)
Croissance mensuelle:
121.88%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.87 USD
Maximal:
32.48 USD (7.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.03% (32.48 USD)
Par fonds propres:
52.46% (79.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 44
US30 28
GER40 12
EURAUD 4
NAS100.Daily 4
UK100 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 250
US30 200
GER40 61
EURAUD 5
NAS100.Daily -26
UK100 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 25K
US30 20K
GER40 5.2K
EURAUD 714
NAS100.Daily -2.6K
UK100 298
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.04 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +204.15 USD
Perte consécutive maximale: -32.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.73 × 33
VolansTrade-Server
2.14 × 7
FBS-Real
2.50 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
Turning points mechanical trading Auto
Aucun avis
2025.09.29 00:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 21:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 13:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 18:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 16:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TPautomated
30 USD par mois
448%
0
0
USD
377
USD
11
2%
94
93%
56%
14.93
5.25
USD
52%
1:500
Copier

