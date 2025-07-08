SinyallerBölümler
Mohammad Ali Butt

HoneyBravo 4758

Mohammad Ali Butt
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -40%
DBInvest-Limited
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
541
Kârla kapanan işlemler:
384 (70.97%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (29.02%)
En iyi işlem:
161.60 USD
En kötü işlem:
-438.24 USD
Brüt kâr:
2 103.40 USD (62 192 pips)
Brüt zarar:
-4 119.32 USD (49 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (35.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.60 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
99.20%
Maks. mevduat yükü:
313.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
259 (47.87%)
Satış işlemleri:
282 (52.13%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-3.73 USD
Ortalama kâr:
5.48 USD
Ortalama zarar:
-26.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-3 216.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 216.36 USD (10)
Aylık büyüme:
13.80%
Yıllık tahmin:
170.22%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 801.80 USD
Maksimum:
3 223.18 USD (59.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.83% (3 223.18 USD)
Varlığa göre:
93.68% (2 118.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.c 226
EURUSD.c 187
USDCHF.c 128
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.c 444
EURUSD.c -2.8K
USDCHF.c 317
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.c 11K
EURUSD.c -3.8K
USDCHF.c 5.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +161.60 USD
En kötü işlem: -438 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +35.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 216.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DBInvest-Limited" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 23:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 66% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 11:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 03:42
Share of trading days is too low
2025.07.09 03:42
Share of days for 80% of trades is too low
