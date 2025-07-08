СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / HoneyBravo 4758
Mohammad Ali Butt

HoneyBravo 4758

Mohammad Ali Butt
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
DBInvest-Limited
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 107
Прибыльных трейдов:
800 (72.26%)
Убыточных трейдов:
307 (27.73%)
Лучший трейд:
231.61 USD
Худший трейд:
-438.24 USD
Общая прибыль:
5 891.51 USD (130 492 pips)
Общий убыток:
-5 687.58 USD (98 921 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (35.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
393.08 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
99.20%
Макс. загрузка депозита:
313.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
552 (49.86%)
Коротких трейдов:
555 (50.14%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
7.36 USD
Средний убыток:
-18.53 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 216.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 216.36 USD (10)
Прирост в месяц:
24.66%
Годовой прогноз:
299.17%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 801.80 USD
Максимальная:
3 223.18 USD (59.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.83% (3 223.18 USD)
По эквити:
93.68% (2 118.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD.c 489
EURUSD.c 369
USDCHF.c 249
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD.c 1.5K
EURUSD.c -2.1K
USDCHF.c 859
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD.c 13K
EURUSD.c 8.5K
USDCHF.c 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +231.61 USD
Худший трейд: -438 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +35.93 USD
Макс. убыток в серии: -3 216.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DBInvest-Limited" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.