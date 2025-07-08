- Прирост
Всего трейдов:
1 107
Прибыльных трейдов:
800 (72.26%)
Убыточных трейдов:
307 (27.73%)
Лучший трейд:
231.61 USD
Худший трейд:
-438.24 USD
Общая прибыль:
5 891.51 USD (130 492 pips)
Общий убыток:
-5 687.58 USD (98 921 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (35.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
393.08 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
99.20%
Макс. загрузка депозита:
313.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
552 (49.86%)
Коротких трейдов:
555 (50.14%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
7.36 USD
Средний убыток:
-18.53 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 216.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 216.36 USD (10)
Прирост в месяц:
24.66%
Годовой прогноз:
299.17%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 801.80 USD
Максимальная:
3 223.18 USD (59.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.83% (3 223.18 USD)
По эквити:
93.68% (2 118.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD.c
|489
|EURUSD.c
|369
|USDCHF.c
|249
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD.c
|1.5K
|EURUSD.c
|-2.1K
|USDCHF.c
|859
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD.c
|13K
|EURUSD.c
|8.5K
|USDCHF.c
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +231.61 USD
Худший трейд: -438 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +35.93 USD
Макс. убыток в серии: -3 216.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DBInvest-Limited" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
