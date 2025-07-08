- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 107
盈利交易:
800 (72.26%)
亏损交易:
307 (27.73%)
最好交易:
231.61 USD
最差交易:
-438.24 USD
毛利:
5 891.51 USD (130 492 pips)
毛利亏损:
-5 687.58 USD (98 921 pips)
最大连续赢利:
31 (35.93 USD)
最大连续盈利:
393.08 USD (30)
夏普比率:
0.01
交易活动:
99.20%
最大入金加载:
313.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.06
长期交易:
552 (49.86%)
短期交易:
555 (50.14%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
7.36 USD
平均损失:
-18.53 USD
最大连续失误:
10 (-3 216.36 USD)
最大连续亏损:
-3 216.36 USD (10)
每月增长:
22.87%
年度预测:
277.45%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 801.80 USD
最大值:
3 223.18 USD (59.17%)
相对跌幅:
结余:
58.83% (3 223.18 USD)
净值:
93.68% (2 118.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD.c
|489
|EURUSD.c
|369
|USDCHF.c
|249
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD.c
|1.5K
|EURUSD.c
|-2.1K
|USDCHF.c
|859
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD.c
|13K
|EURUSD.c
|8.5K
|USDCHF.c
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +231.61 USD
最差交易: -438 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +35.93 USD
最大连续亏损: -3 216.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DBInvest-Limited 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
24
99%
1 107
72%
99%
1.03
0.18
USD
USD
94%
1:500