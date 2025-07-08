- Crescimento
Negociações:
1 113
Negociações com lucro:
803 (72.14%)
Negociações com perda:
310 (27.85%)
Melhor negociação:
231.61 USD
Pior negociação:
-438.24 USD
Lucro bruto:
5 979.60 USD (131 197 pips)
Perda bruta:
-5 723.73 USD (99 552 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (35.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
393.08 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
99.20%
Depósito máximo carregado:
313.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
553 (49.69%)
Negociações curtas:
560 (50.31%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.23 USD
Lucro médio:
7.45 USD
Perda média:
-18.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 216.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 216.36 USD (10)
Crescimento mensal:
23.60%
Previsão anual:
286.33%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 801.80 USD
Máximo:
3 223.18 USD (59.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.83% (3 223.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
93.68% (2 118.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD.c
|489
|EURUSD.c
|375
|USDCHF.c
|249
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD.c
|1.5K
|EURUSD.c
|-2.1K
|USDCHF.c
|859
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD.c
|13K
|EURUSD.c
|8.5K
|USDCHF.c
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +231.61 USD
Pior negociação: -438 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +35.93 USD
Máxima perda consecutiva: -3 216.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DBInvest-Limited" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
