SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / HoneyBravo 4758
Mohammad Ali Butt

HoneyBravo 4758

Mohammad Ali Butt
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
DBInvest-Limited
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 115
Gewinntrades:
805 (72.19%)
Verlusttrades:
310 (27.80%)
Bester Trade:
231.61 USD
Schlechtester Trade:
-438.24 USD
Bruttoprofit:
5 989.60 USD (131 395 pips)
Bruttoverlust:
-5 723.73 USD (99 552 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (35.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
393.08 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
99.20%
Max deposit load:
313.92%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.08
Long-Positionen:
554 (49.69%)
Short-Positionen:
561 (50.31%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-3 216.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 216.36 USD (10)
Wachstum pro Monat :
19.91%
Jahresprognose:
241.61%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 801.80 USD
Maximaler:
3 223.18 USD (59.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
58.83% (3 223.18 USD)
Kapital:
93.68% (2 118.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD.c 489
EURUSD.c 377
USDCHF.c 249
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD.c 1.5K
EURUSD.c -2.1K
USDCHF.c 859
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD.c 13K
EURUSD.c 8.7K
USDCHF.c 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +231.61 USD
Schlechtester Trade: -438 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 216.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DBInvest-Limited" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.05 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HoneyBravo 4758
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
5.3K
USD
25
99%
1 115
72%
99%
1.04
0.24
USD
94%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.