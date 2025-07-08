SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / HoneyBravo 4758
Mohammad Ali Butt

HoneyBravo 4758

Mohammad Ali Butt
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 6%
DBInvest-Limited
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 113
Transacciones Rentables:
803 (72.14%)
Transacciones Irrentables:
310 (27.85%)
Mejor transacción:
231.61 USD
Peor transacción:
-438.24 USD
Beneficio Bruto:
5 979.60 USD (131 197 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 723.73 USD (99 552 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (35.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
393.08 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
99.20%
Carga máxima del depósito:
313.92%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
553 (49.69%)
Transacciones Cortas:
560 (50.31%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.23 USD
Beneficio medio:
7.45 USD
Pérdidas medias:
-18.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-3 216.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 216.36 USD (10)
Crecimiento al mes:
23.60%
Pronóstico anual:
286.33%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 801.80 USD
Máxima:
3 223.18 USD (59.17%)
Reducción relativa:
De balance:
58.83% (3 223.18 USD)
De fondos:
93.68% (2 118.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD.c 489
EURUSD.c 375
USDCHF.c 249
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD.c 1.5K
EURUSD.c -2.1K
USDCHF.c 859
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD.c 13K
EURUSD.c 8.5K
USDCHF.c 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +231.61 USD
Peor transacción: -438 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +35.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 216.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DBInvest-Limited" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.05 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HoneyBravo 4758
30 USD al mes
6%
0
0
USD
5.3K
USD
25
99%
1 113
72%
99%
1.04
0.23
USD
94%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.