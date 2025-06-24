SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Stocks v3 Signals
Mattia Antonio Antonacci

Stocks v3 Signals

Mattia Antonio Antonacci
0 inceleme
39 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -36%
XM.COM-MT5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
20 (43.47%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (56.52%)
En iyi işlem:
75.83 EUR
En kötü işlem:
-160.42 EUR
Brüt kâr:
297.17 EUR (25 665 pips)
Brüt zarar:
-612.83 EUR (69 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (101.83 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
101.83 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
59.57%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
20 gün
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
45 (97.83%)
Satış işlemleri:
1 (2.17%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-6.86 EUR
Ortalama kâr:
14.86 EUR
Ortalama zarar:
-23.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-88.43 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-170.18 EUR (2)
Aylık büyüme:
-22.61%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
315.66 EUR
Maksimum:
315.66 EUR (315.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.94% (315.66 EUR)
Varlığa göre:
23.75% (206.91 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Google 5
Tesla 5
JPMorgan 5
Apple 4
Nvidia 4
BerkshireHathaway 4
Procter&Gam 4
ExxonMobil 3
J&J 3
Microsoft 2
Facebook 2
Prologis 2
OILCash 1
AI_INDX# 1
Nike 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Google 36
Tesla -52
JPMorgan 16
Apple -43
Nvidia 9
BerkshireHathaway -28
Procter&Gam -41
ExxonMobil -23
J&J 64
Microsoft 9
Facebook -32
Prologis -36
OILCash -44
AI_INDX# -183
Nike -11
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Google 2.4K
Tesla -19K
JPMorgan 7.4K
Apple -2.1K
Nvidia 1.9K
BerkshireHathaway -7K
Procter&Gam -965
ExxonMobil -892
J&J 1.6K
Microsoft -1.9K
Facebook -5.4K
Prologis -1.1K
OILCash -448
AI_INDX# -18K
Nike -648
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.83 EUR
En kötü işlem: -160 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +101.83 EUR
Maksimum ardışık zarar: -88.43 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal is populated from a VPS running my Stocks v3 version 3.1 EA.

Click here for info about the EA.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stocks v3 Signals
Ayda 30 USD
-36%
0
0
USD
701
EUR
39
89%
46
43%
100%
0.48
-6.86
EUR
36%
1:30
