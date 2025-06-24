SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Stocks v3 Signals
Mattia Antonio Antonacci

Stocks v3 Signals

Mattia Antonio Antonacci
0 avis
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -36%
XM.COM-MT5
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
46
Bénéfice trades:
20 (43.47%)
Perte trades:
26 (56.52%)
Meilleure transaction:
75.83 EUR
Pire transaction:
-160.42 EUR
Bénéfice brut:
297.17 EUR (25 665 pips)
Perte brute:
-612.83 EUR (69 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (101.83 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
101.83 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
59.57%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
20 jours
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
45 (97.83%)
Courts trades:
1 (2.17%)
Facteur de profit:
0.48
Rendement attendu:
-6.86 EUR
Bénéfice moyen:
14.86 EUR
Perte moyenne:
-23.57 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-88.43 EUR)
Perte consécutive maximale:
-170.18 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-22.61%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
315.66 EUR
Maximal:
315.66 EUR (315.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.94% (315.66 EUR)
Par fonds propres:
23.75% (206.91 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Google 5
Tesla 5
JPMorgan 5
Apple 4
Nvidia 4
BerkshireHathaway 4
Procter&Gam 4
ExxonMobil 3
J&J 3
Microsoft 2
Facebook 2
Prologis 2
OILCash 1
AI_INDX# 1
Nike 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Google 36
Tesla -52
JPMorgan 16
Apple -43
Nvidia 9
BerkshireHathaway -28
Procter&Gam -41
ExxonMobil -23
J&J 64
Microsoft 9
Facebook -32
Prologis -36
OILCash -44
AI_INDX# -183
Nike -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Google 2.4K
Tesla -19K
JPMorgan 7.4K
Apple -2.1K
Nvidia 1.9K
BerkshireHathaway -7K
Procter&Gam -965
ExxonMobil -892
J&J 1.6K
Microsoft -1.9K
Facebook -5.4K
Prologis -1.1K
OILCash -448
AI_INDX# -18K
Nike -648
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +75.83 EUR
Pire transaction: -160 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +101.83 EUR
Perte consécutive maximale: -88.43 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This signal is populated from a VPS running my Stocks v3 version 3.1 EA.

Click here for info about the EA.
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 18:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 16:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 11:15
Share of trading days is too low
2025.07.01 09:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 14:40
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 13.13% of days out of the 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.24 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Stocks v3 Signals
30 USD par mois
-36%
0
0
USD
701
EUR
39
89%
46
43%
100%
0.48
-6.86
EUR
36%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.