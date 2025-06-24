SinyallerBölümler
Pavel Dzisiuk

Imperia Sinteza

Pavel Dzisiuk
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
InstaFinance-UK.com
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
215
Kârla kapanan işlemler:
165 (76.74%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (23.26%)
En iyi işlem:
7.49 USD
En kötü işlem:
-8.50 USD
Brüt kâr:
40.91 USD (3 562 pips)
Brüt zarar:
-20.80 USD (1 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (0.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.09 USD (12)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
152 (70.70%)
Satış işlemleri:
63 (29.30%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
0.25 USD
Ortalama zarar:
-0.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.50 USD (1)
Aylık büyüme:
3.50%
Yıllık tahmin:
42.52%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.81 USD
Maksimum:
13.39 USD (10.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.52% (13.39 USD)
Varlığa göre:
18.37% (15.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.49 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.01 USD

Стабильность прежде всего. Данный счет работает на стратегии хеджирования и минимальный процент составляет 100% годовых
2025.09.02 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 09:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 04:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 05:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 10:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 11:33
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.24 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 11:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
