- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
215
Profit Trade:
165 (76.74%)
Loss Trade:
50 (23.26%)
Best Trade:
7.49 USD
Worst Trade:
-8.50 USD
Profitto lordo:
40.91 USD (3 562 pips)
Perdita lorda:
-20.80 USD (1 463 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (0.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.09 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.95%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
152 (70.70%)
Short Trade:
63 (29.30%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.25 USD
Perdita media:
-0.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.50 USD (1)
Crescita mensile:
3.50%
Previsione annuale:
42.52%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.81 USD
Massimale:
13.39 USD (10.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.52% (13.39 USD)
Per equità:
18.37% (15.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.49 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.94 USD
Massima perdita consecutiva: -5.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Стабильность прежде всего. Данный счет работает на стратегии хеджирования и минимальный процент составляет 100% годовых
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
35%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
14
98%
215
76%
100%
1.96
0.09
USD
USD
18%
1:100