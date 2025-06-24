SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Imperia Sinteza
Pavel Dzisiuk

Imperia Sinteza

Pavel Dzisiuk
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
InstaFinance-UK.com
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
215
Profit Trade:
165 (76.74%)
Loss Trade:
50 (23.26%)
Best Trade:
7.49 USD
Worst Trade:
-8.50 USD
Profitto lordo:
40.91 USD (3 562 pips)
Perdita lorda:
-20.80 USD (1 463 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (0.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.09 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.95%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
152 (70.70%)
Short Trade:
63 (29.30%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.25 USD
Perdita media:
-0.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.50 USD (1)
Crescita mensile:
3.50%
Previsione annuale:
42.52%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.81 USD
Massimale:
13.39 USD (10.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.52% (13.39 USD)
Per equità:
18.37% (15.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.49 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.94 USD
Massima perdita consecutiva: -5.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Стабильность прежде всего. Данный счет работает на стратегии хеджирования и минимальный процент составляет 100% годовых
Non ci sono recensioni
2025.09.02 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 09:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 04:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 05:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 10:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 11:33
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.24 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 11:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Imperia Sinteza
30USD al mese
35%
0
0
USD
82
USD
14
98%
215
76%
100%
1.96
0.09
USD
18%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.