Ka Wing Lee

No 10 Vantage Index 2430

Ka Wing Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
176 (66.92%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (33.08%)
En iyi işlem:
32.74 USD
En kötü işlem:
-15.61 USD
Brüt kâr:
1 125.09 USD (467 056 pips)
Brüt zarar:
-373.70 USD (153 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (40.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.95 USD (6)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
93.93%
Maks. mevduat yükü:
1.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
26.36
Alış işlemleri:
263 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.01
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
6.39 USD
Ortalama zarar:
-4.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.51 USD (2)
Aylık büyüme:
2.31%
Yıllık tahmin:
27.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.31 USD
Maksimum:
28.51 USD (0.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.45% (28.51 USD)
Varlığa göre:
8.81% (529.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
FRA40.r 63
SP500.r 57
SPI200.r 56
UK100.r 48
HK50.r 39
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
FRA40.r 136
SP500.r 225
SPI200.r 157
UK100.r 135
HK50.r 99
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
FRA40.r 77K
SP500.r 76K
SPI200.r 75K
UK100.r 85K
HK50.r 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.74 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +40.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

