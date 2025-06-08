SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / No 10 Vantage Index 2430
Ka Wing Lee

No 10 Vantage Index 2430

Ka Wing Lee
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
176 (66.92%)
Loss Trade:
87 (33.08%)
Best Trade:
32.74 USD
Worst Trade:
-15.61 USD
Profitto lordo:
1 125.09 USD (467 056 pips)
Perdita lorda:
-373.70 USD (153 511 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (40.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.95 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
93.93%
Massimo carico di deposito:
1.24%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
26.36
Long Trade:
263 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
6.39 USD
Perdita media:
-4.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.51 USD (2)
Crescita mensile:
2.31%
Previsione annuale:
27.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.31 USD
Massimale:
28.51 USD (0.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.45% (28.51 USD)
Per equità:
8.81% (529.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
FRA40.r 63
SP500.r 57
SPI200.r 56
UK100.r 48
HK50.r 39
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
FRA40.r 136
SP500.r 225
SPI200.r 157
UK100.r 135
HK50.r 99
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
FRA40.r 77K
SP500.r 76K
SPI200.r 75K
UK100.r 85K
HK50.r 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.74 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +40.70 USD
Massima perdita consecutiva: -28.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.18 03:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 00:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 18:41
Share of trading days is too low
2025.06.09 18:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 17:41
Share of trading days is too low
2025.06.09 17:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.08 20:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.08 20:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.08 20:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.08 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.08 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
