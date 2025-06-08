信号部分
信号 / MetaTrader 4 / No 10 Vantage Index 2430
Ka Wing Lee

No 10 Vantage Index 2430

Ka Wing Lee
Ka Wing Lee

Ka Wing Lee

My name is Stephen, a student of Forex Forest Algorithmic Trading Learning Centre from Hong Kong.
I am now learning forex knowledge and MT4 operation in the course.
Here is the website link of our learning center:
https://forexforest.net/en/home-english/
The course will last 1 year.
0条评论
可靠性
62
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 78%
VantageMarkets-Live 3
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 356
盈利交易:
883 (65.11%)
亏损交易:
473 (34.88%)
最好交易:
387.98 USD
最差交易:
-191.16 USD
毛利:
7 089.77 USD (2 567 114 pips)
毛利亏损:
-3 481.23 USD (1 430 587 pips)
最大连续赢利:
19 (90.62 USD)
最大连续盈利:
387.98 USD (1)
夏普比率:
0.13
交易活动:
94.76%
最大入金加载:
8.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.43
长期交易:
1 356 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.04
预期回报:
2.66 USD
平均利润:
8.03 USD
平均损失:
-7.36 USD
最大连续失误:
5 (-382.53 USD)
最大连续亏损:
-382.53 USD (5)
每月增长:
5.20%
年度预测:
64.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.31 USD
最大值:
382.53 USD (4.71%)
相对跌幅:
结余:
5.98% (368.83 USD)
净值:
60.84% (3 929.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SPI200.r 344
SP500.r 307
FRA40.r 278
UK100.r 231
HK50.r 196
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SPI200.r 909
SP500.r 1K
FRA40.r 583
UK100.r 612
HK50.r 500
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SPI200.r 151K
SP500.r 291K
FRA40.r 309K
UK100.r 444K
HK50.r 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +387.98 USD
最差交易: -191 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +90.62 USD
最大连续亏损: -382.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.03.31 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 16:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 15:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.27 09:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.03.27 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.27 00:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 22:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 21:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 20:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 16:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 11:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 09:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.24 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.24 09:16
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.03.24 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.24 01:10
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.03.23 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.23 16:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
No 10 Vantage Index 2430
每月30 USD
78%
0
0
USD
6.2K
USD
62
100%
1 356
65%
95%
2.03
2.66
USD
61%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载