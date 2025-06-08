- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 356
盈利交易:
883 (65.11%)
亏损交易:
473 (34.88%)
最好交易:
387.98 USD
最差交易:
-191.16 USD
毛利:
7 089.77 USD (2 567 114 pips)
毛利亏损:
-3 481.23 USD (1 430 587 pips)
最大连续赢利:
19 (90.62 USD)
最大连续盈利:
387.98 USD (1)
夏普比率:
0.13
交易活动:
94.76%
最大入金加载:
8.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.43
长期交易:
1 356 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.04
预期回报:
2.66 USD
平均利润:
8.03 USD
平均损失:
-7.36 USD
最大连续失误:
5 (-382.53 USD)
最大连续亏损:
-382.53 USD (5)
每月增长:
5.20%
年度预测:
64.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.31 USD
最大值:
382.53 USD (4.71%)
相对跌幅:
结余:
5.98% (368.83 USD)
净值:
60.84% (3 929.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SPI200.r
|344
|SP500.r
|307
|FRA40.r
|278
|UK100.r
|231
|HK50.r
|196
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SPI200.r
|909
|SP500.r
|1K
|FRA40.r
|583
|UK100.r
|612
|HK50.r
|500
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SPI200.r
|151K
|SP500.r
|291K
|FRA40.r
|309K
|UK100.r
|444K
|HK50.r
|13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +387.98 USD
最差交易: -191 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +90.62 USD
最大连续亏损: -382.53 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
78%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
62
100%
1 356
65%
95%
2.03
2.66
USD
USD
61%
1:500