- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 346
Прибыльных трейдов:
876 (65.08%)
Убыточных трейдов:
470 (34.92%)
Лучший трейд:
387.98 USD
Худший трейд:
-191.16 USD
Общая прибыль:
7 057.12 USD (2 549 109 pips)
Общий убыток:
-3 476.69 USD (1 428 061 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (90.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
387.98 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
94.76%
Макс. загрузка депозита:
8.02%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.36
Длинных трейдов:
1 346 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
2.66 USD
Средняя прибыль:
8.06 USD
Средний убыток:
-7.40 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-382.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-382.53 USD (5)
Прирост в месяц:
4.95%
Годовой прогноз:
60.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.31 USD
Максимальная:
382.53 USD (4.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.98% (368.83 USD)
По эквити:
60.84% (3 929.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SPI200.r
|343
|SP500.r
|305
|FRA40.r
|275
|UK100.r
|227
|HK50.r
|196
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SPI200.r
|905
|SP500.r
|1K
|FRA40.r
|576
|UK100.r
|600
|HK50.r
|500
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SPI200.r
|148K
|SP500.r
|289K
|FRA40.r
|305K
|UK100.r
|437K
|HK50.r
|13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +387.98 USD
Худший трейд: -191 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +90.62 USD
Макс. убыток в серии: -382.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
77%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
62
100%
1 346
65%
95%
2.02
2.66
USD
USD
61%
1:500