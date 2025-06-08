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Сигналы / MetaTrader 4 / No 10 Vantage Index 2430
Ka Wing Lee

No 10 Vantage Index 2430

Ka Wing Lee
Ka Wing Lee

Ka Wing Lee

My name is Stephen, a student of Forex Forest Algorithmic Trading Learning Centre from Hong Kong.
I am now learning forex knowledge and MT4 operation in the course.
Here is the website link of our learning center:
https://forexforest.net/en/home-english/
The course will last 1 year.
0 отзывов
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 77%
VantageMarkets-Live 3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 346
Прибыльных трейдов:
876 (65.08%)
Убыточных трейдов:
470 (34.92%)
Лучший трейд:
387.98 USD
Худший трейд:
-191.16 USD
Общая прибыль:
7 057.12 USD (2 549 109 pips)
Общий убыток:
-3 476.69 USD (1 428 061 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (90.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
387.98 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
94.76%
Макс. загрузка депозита:
8.02%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.36
Длинных трейдов:
1 346 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
2.66 USD
Средняя прибыль:
8.06 USD
Средний убыток:
-7.40 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-382.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-382.53 USD (5)
Прирост в месяц:
4.95%
Годовой прогноз:
60.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.31 USD
Максимальная:
382.53 USD (4.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.98% (368.83 USD)
По эквити:
60.84% (3 929.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SPI200.r 343
SP500.r 305
FRA40.r 275
UK100.r 227
HK50.r 196
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SPI200.r 905
SP500.r 1K
FRA40.r 576
UK100.r 600
HK50.r 500
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SPI200.r 148K
SP500.r 289K
FRA40.r 305K
UK100.r 437K
HK50.r 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +387.98 USD
Худший трейд: -191 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +90.62 USD
Макс. убыток в серии: -382.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.03.31 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 16:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 15:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.27 09:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.03.27 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.27 00:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 22:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 21:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 20:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 16:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 11:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 09:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.24 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.24 09:16
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.03.24 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.24 01:10
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.03.23 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.23 16:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
No 10 Vantage Index 2430
30 USD в месяц
77%
0
0
USD
6.1K
USD
62
100%
1 346
65%
95%
2.02
2.66
USD
61%
1:500
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