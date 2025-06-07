- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
193
Kârla kapanan işlemler:
156 (80.82%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (19.17%)
En iyi işlem:
3.18 USD
En kötü işlem:
-3.28 USD
Brüt kâr:
54.24 USD (369 947 pips)
Brüt zarar:
-16.52 USD (34 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (14.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.51 USD (58)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
90.46%
Maks. mevduat yükü:
39.47%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
9.02
Alış işlemleri:
187 (96.89%)
Satış işlemleri:
6 (3.11%)
Kâr faktörü:
3.28
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
0.35 USD
Ortalama zarar:
-0.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.28 USD (1)
Aylık büyüme:
5.01%
Yıllık tahmin:
63.38%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
4.18 USD (5.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.49% (2.05 USD)
Varlığa göre:
14.45% (9.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTECm
|121
|US30m
|23
|HK50m
|12
|AUS200m
|7
|NVDAm
|5
|DE30m
|3
|US500m
|3
|AAPLm
|3
|PYPLm
|2
|JNJm
|2
|UK100m
|2
|ETHUSDm
|1
|STOXX50m
|1
|TSLAm
|1
|FR40m
|1
|ADBEm
|1
|MSFTm
|1
|EURGBPm
|1
|BTCUSDm
|1
|PGm
|1
|JP225m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTECm
|31
|US30m
|4
|HK50m
|0
|AUS200m
|1
|NVDAm
|0
|DE30m
|2
|US500m
|0
|AAPLm
|0
|PYPLm
|-1
|JNJm
|0
|UK100m
|0
|ETHUSDm
|-1
|STOXX50m
|0
|TSLAm
|3
|FR40m
|0
|ADBEm
|-3
|MSFTm
|0
|EURGBPm
|-1
|BTCUSDm
|1
|PGm
|0
|JP225m
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTECm
|312K
|US30m
|4.2K
|HK50m
|2.6K
|AUS200m
|11K
|NVDAm
|-26
|DE30m
|1.8K
|US500m
|-1K
|AAPLm
|-21
|PYPLm
|-84
|JNJm
|-16
|UK100m
|-435
|ETHUSDm
|-526
|STOXX50m
|-3.1K
|TSLAm
|268
|FR40m
|780
|ADBEm
|-285
|MSFTm
|3
|EURGBPm
|-48
|BTCUSDm
|5.1K
|PGm
|0
|JP225m
|2.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Use a low-risk strategy and practice patience for profits. I’m implementing stop-loss measures for safety. The market fluctuates, so don’t be afraid. A minimum of $100 is required for copy trading. If you face losses in the first couple of weeks, stay positive. By year-end, we’ll see profits!
Join chat: https://t.me/chaplas_trade
İnceleme yok
