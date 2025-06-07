SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Swing Trading MT4
Hardik K Chapla

Swing Trading MT4

Hardik K Chapla
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
193
Kârla kapanan işlemler:
156 (80.82%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (19.17%)
En iyi işlem:
3.18 USD
En kötü işlem:
-3.28 USD
Brüt kâr:
54.24 USD (369 947 pips)
Brüt zarar:
-16.52 USD (34 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (14.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.51 USD (58)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
90.46%
Maks. mevduat yükü:
39.47%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
9.02
Alış işlemleri:
187 (96.89%)
Satış işlemleri:
6 (3.11%)
Kâr faktörü:
3.28
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
0.35 USD
Ortalama zarar:
-0.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.28 USD (1)
Aylık büyüme:
5.01%
Yıllık tahmin:
63.38%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
4.18 USD (5.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.49% (2.05 USD)
Varlığa göre:
14.45% (9.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTECm 121
US30m 23
HK50m 12
AUS200m 7
NVDAm 5
DE30m 3
US500m 3
AAPLm 3
PYPLm 2
JNJm 2
UK100m 2
ETHUSDm 1
STOXX50m 1
TSLAm 1
FR40m 1
ADBEm 1
MSFTm 1
EURGBPm 1
BTCUSDm 1
PGm 1
JP225m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTECm 31
US30m 4
HK50m 0
AUS200m 1
NVDAm 0
DE30m 2
US500m 0
AAPLm 0
PYPLm -1
JNJm 0
UK100m 0
ETHUSDm -1
STOXX50m 0
TSLAm 3
FR40m 0
ADBEm -3
MSFTm 0
EURGBPm -1
BTCUSDm 1
PGm 0
JP225m 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTECm 312K
US30m 4.2K
HK50m 2.6K
AUS200m 11K
NVDAm -26
DE30m 1.8K
US500m -1K
AAPLm -21
PYPLm -84
JNJm -16
UK100m -435
ETHUSDm -526
STOXX50m -3.1K
TSLAm 268
FR40m 780
ADBEm -285
MSFTm 3
EURGBPm -48
BTCUSDm 5.1K
PGm 0
JP225m 2.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.18 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Use a low-risk strategy and practice patience for profits. I’m implementing stop-loss measures for safety. The market fluctuates, so don’t be afraid. A minimum of $100 is required for copy trading. If you face losses in the first couple of weeks, stay positive. By year-end, we’ll see profits!

Join chat:   https://t.me/chaplas_trade

İnceleme yok
2025.09.08 04:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 15:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 08:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.08 08:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.19 02:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 03:11
Share of trading days is too low
2025.06.09 03:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 03:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.07 06:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 06:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 06:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.07 06:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.07 06:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Swing Trading MT4
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
443
USD
13
21%
193
80%
90%
3.28
0.20
USD
14%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.