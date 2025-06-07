SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Swing Trading MT4
Hardik K Chapla

Swing Trading MT4

Hardik K Chapla
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
193
Profit Trade:
156 (80.82%)
Loss Trade:
37 (19.17%)
Best Trade:
3.18 USD
Worst Trade:
-3.28 USD
Profitto lordo:
54.24 USD (369 947 pips)
Perdita lorda:
-16.52 USD (34 469 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (14.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.51 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
90.46%
Massimo carico di deposito:
39.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
9.02
Long Trade:
187 (96.89%)
Short Trade:
6 (3.11%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
0.35 USD
Perdita media:
-0.45 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.28 USD (1)
Crescita mensile:
5.01%
Previsione annuale:
63.38%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
4.18 USD (5.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.49% (2.05 USD)
Per equità:
14.45% (9.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTECm 121
US30m 23
HK50m 12
AUS200m 7
NVDAm 5
DE30m 3
US500m 3
AAPLm 3
PYPLm 2
JNJm 2
UK100m 2
ETHUSDm 1
STOXX50m 1
TSLAm 1
FR40m 1
ADBEm 1
MSFTm 1
EURGBPm 1
BTCUSDm 1
PGm 1
JP225m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTECm 31
US30m 4
HK50m 0
AUS200m 1
NVDAm 0
DE30m 2
US500m 0
AAPLm 0
PYPLm -1
JNJm 0
UK100m 0
ETHUSDm -1
STOXX50m 0
TSLAm 3
FR40m 0
ADBEm -3
MSFTm 0
EURGBPm -1
BTCUSDm 1
PGm 0
JP225m 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTECm 312K
US30m 4.2K
HK50m 2.6K
AUS200m 11K
NVDAm -26
DE30m 1.8K
US500m -1K
AAPLm -21
PYPLm -84
JNJm -16
UK100m -435
ETHUSDm -526
STOXX50m -3.1K
TSLAm 268
FR40m 780
ADBEm -285
MSFTm 3
EURGBPm -48
BTCUSDm 5.1K
PGm 0
JP225m 2.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.18 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.51 USD
Massima perdita consecutiva: -2.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Use a low-risk strategy and practice patience for profits. I’m implementing stop-loss measures for safety. The market fluctuates, so don’t be afraid. A minimum of $100 is required for copy trading. If you face losses in the first couple of weeks, stay positive. By year-end, we’ll see profits!

Join chat:   https://t.me/chaplas_trade

Non ci sono recensioni
2025.09.08 04:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 15:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 08:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.08 08:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.19 02:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 03:11
Share of trading days is too low
2025.06.09 03:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 03:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.07 06:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 06:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 06:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.07 06:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.07 06:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Swing Trading MT4
30USD al mese
14%
0
0
USD
443
USD
13
21%
193
80%
90%
3.28
0.20
USD
14%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.