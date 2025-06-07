- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
193
Profit Trade:
156 (80.82%)
Loss Trade:
37 (19.17%)
Best Trade:
3.18 USD
Worst Trade:
-3.28 USD
Profitto lordo:
54.24 USD (369 947 pips)
Perdita lorda:
-16.52 USD (34 469 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (14.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.51 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
90.46%
Massimo carico di deposito:
39.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
9.02
Long Trade:
187 (96.89%)
Short Trade:
6 (3.11%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
0.35 USD
Perdita media:
-0.45 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.28 USD (1)
Crescita mensile:
5.01%
Previsione annuale:
63.38%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
4.18 USD (5.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.49% (2.05 USD)
Per equità:
14.45% (9.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTECm
|121
|US30m
|23
|HK50m
|12
|AUS200m
|7
|NVDAm
|5
|DE30m
|3
|US500m
|3
|AAPLm
|3
|PYPLm
|2
|JNJm
|2
|UK100m
|2
|ETHUSDm
|1
|STOXX50m
|1
|TSLAm
|1
|FR40m
|1
|ADBEm
|1
|MSFTm
|1
|EURGBPm
|1
|BTCUSDm
|1
|PGm
|1
|JP225m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTECm
|31
|US30m
|4
|HK50m
|0
|AUS200m
|1
|NVDAm
|0
|DE30m
|2
|US500m
|0
|AAPLm
|0
|PYPLm
|-1
|JNJm
|0
|UK100m
|0
|ETHUSDm
|-1
|STOXX50m
|0
|TSLAm
|3
|FR40m
|0
|ADBEm
|-3
|MSFTm
|0
|EURGBPm
|-1
|BTCUSDm
|1
|PGm
|0
|JP225m
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTECm
|312K
|US30m
|4.2K
|HK50m
|2.6K
|AUS200m
|11K
|NVDAm
|-26
|DE30m
|1.8K
|US500m
|-1K
|AAPLm
|-21
|PYPLm
|-84
|JNJm
|-16
|UK100m
|-435
|ETHUSDm
|-526
|STOXX50m
|-3.1K
|TSLAm
|268
|FR40m
|780
|ADBEm
|-285
|MSFTm
|3
|EURGBPm
|-48
|BTCUSDm
|5.1K
|PGm
|0
|JP225m
|2.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.18 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.51 USD
Massima perdita consecutiva: -2.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Use a low-risk strategy and practice patience for profits. I’m implementing stop-loss measures for safety. The market fluctuates, so don’t be afraid. A minimum of $100 is required for copy trading. If you face losses in the first couple of weeks, stay positive. By year-end, we’ll see profits!
