İşlemler:
588
Kârla kapanan işlemler:
490 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (16.67%)
En iyi işlem:
59.29 USD
En kötü işlem:
-90.01 USD
Brüt kâr:
1 250.81 USD (10 477 839 pips)
Brüt zarar:
-429.56 USD (3 788 168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (44.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.32 USD (10)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
81.06%
Maks. mevduat yükü:
31.96%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
86
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
8.15
Alış işlemleri:
341 (57.99%)
Satış işlemleri:
247 (42.01%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-36.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.01 USD (1)
Aylık büyüme:
700.64%
Yıllık tahmin:
8 501.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.76 USD
Maksimum:
100.80 USD (13.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.34% (36.05 USD)
Varlığa göre:
64.14% (444.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|531
|XAUUSD
|48
|USDJPY
|9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|755
|XAUUSD
|66
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|6.6M
|XAUUSD
|66K
|USDJPY
|14
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.29 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +44.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
This is one of our investment strategies.
We created an AI (Supervised Artificial Intelligence) capable of mapping the FOREX market with a high level of assertiveness.
Tested and approved by two wars and with more than 5 years of backtesting.
We also have human management of AI's (Supervised Artificial Intelligence) with daily analyzes focused on macroeconomics and geopolitics, thus filtering relevant events that could influence the market
- Smart news control and filter (AI)
- Control of simultaneous assets with intelligent opening filters (AI)
- Control and intelligent management (AI) in order size
- Smart average price determined and controlled by AI with intelligent distancing (AI) and various filters (RSI. Volume, Moving Averages, Reversal, etc...)
- Average assertiveness of 80% (After recent adjustments to AI intelligence)
- Swap calculation/cost added and added to profit periodically
- Intelligent protection hed (AI) that is active only in specific cases to control account downgrade
- Simultaneous trading on multiple currency pairs managed by AI with human filtering
Join our Telegram group for more information: https://t.me/brcopy
İnceleme yok
