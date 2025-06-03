Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PrimeXM-LiveUS 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 OneFinancialMarkets-US11-Live 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Axi-US12-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 4 XMTrading-Real 45 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 CedarLLC-Real2 0.00 × 1 LiteFinance-ECN.com 0.00 × 1 VantageInternational-Live 9 0.00 × 4 Exness-Real18 0.00 × 2 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 2 Axi-US16-Live 0.00 × 1 Capital.com-Real 0.00 × 5 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 29 ICTrading-Live29 0.00 × 21 Axi-US09-Live 0.00 × 2 TitanFX-Demo01 0.00 × 7 215 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya