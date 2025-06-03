SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EXNESS 870
Everton Jean Backes

EXNESS 870

Everton Jean Backes
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 493%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
588
Kârla kapanan işlemler:
490 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (16.67%)
En iyi işlem:
59.29 USD
En kötü işlem:
-90.01 USD
Brüt kâr:
1 250.81 USD (10 477 839 pips)
Brüt zarar:
-429.56 USD (3 788 168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (44.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.32 USD (10)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
81.06%
Maks. mevduat yükü:
31.96%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
86
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
8.15
Alış işlemleri:
341 (57.99%)
Satış işlemleri:
247 (42.01%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-36.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.01 USD (1)
Aylık büyüme:
700.64%
Yıllık tahmin:
8 501.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.76 USD
Maksimum:
100.80 USD (13.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.34% (36.05 USD)
Varlığa göre:
64.14% (444.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 531
XAUUSD 48
USDJPY 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 755
XAUUSD 66
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 6.6M
XAUUSD 66K
USDJPY 14
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.29 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +44.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
215 daha fazla...
This is one of our investment strategies.

We created an AI (Supervised Artificial Intelligence) capable of mapping the FOREX market with a high level of assertiveness.

Tested and approved by two wars and with more than 5 years of backtesting.

We also have human management of AI's (Supervised Artificial Intelligence) with daily analyzes focused on macroeconomics and geopolitics, thus filtering relevant events that could influence the market

- Smart news control and filter (AI)
- Control of simultaneous assets with intelligent opening filters (AI)
- Control and intelligent management (AI) in order size
- Smart average price determined and controlled by AI with intelligent distancing (AI) and various filters (RSI. Volume, Moving Averages, Reversal, etc...)
- Average assertiveness of 80% (After recent adjustments to AI intelligence)
- Swap calculation/cost added and added to profit periodically
- Intelligent protection hed (AI) that is active only in specific cases to control account downgrade
- Simultaneous trading on multiple currency pairs managed by AI with human filtering

Join our Telegram group for more information: https://t.me/brcopy

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EXNESS 870
Ayda 100 USD
493%
0
0
USD
1.2K
USD
13
99%
588
83%
81%
2.91
1.40
USD
64%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.