İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
188 (92.15%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (7.84%)
En iyi işlem:
46.89 USD
En kötü işlem:
-154.92 USD
Brüt kâr:
700.45 USD (48 474 pips)
Brüt zarar:
-765.46 USD (52 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (192.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
192.09 USD (68)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
34.48%
Maks. mevduat yükü:
8.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
134 (65.69%)
Satış işlemleri:
70 (34.31%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-47.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-306.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-306.14 USD (3)
Aylık büyüme:
29.77%
Yıllık tahmin:
361.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
181.98 USD
Maksimum:
332.63 USD (51.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.99% (332.63 USD)
Varlığa göre:
47.32% (302.88 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +46.89 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 68
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +192.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -306.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
İnceleme yok
