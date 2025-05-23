SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PA MA
Marat Magomedov

PA MA

Marat Magomedov
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
48 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (40.00%)
En iyi işlem:
841.77 RUB
En kötü işlem:
-1 324.18 RUB
Brüt kâr:
12 340.07 RUB (18 785 pips)
Brüt zarar:
-10 715.47 RUB (14 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (2 368.50 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
2 695.67 RUB (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
69.54%
Maks. mevduat yükü:
99.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.53
Alış işlemleri:
36 (45.00%)
Satış işlemleri:
44 (55.00%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
20.31 RUB
Ortalama kâr:
257.08 RUB
Ortalama zarar:
-334.86 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-975.10 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-2 980.00 RUB (3)
Aylık büyüme:
1.99%
Yıllık tahmin:
24.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 620.69 RUB
Maksimum:
3 089.72 RUB (26.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.94% (3 089.72 RUB)
Varlığa göre:
26.13% (2 997.33 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 55
EURJPYrfd 14
USDJPYrfd 9
GBPUSDrfd 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -10
EURJPYrfd 20
USDJPYrfd 11
GBPUSDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd -652
EURJPYrfd 3.1K
USDJPYrfd 1.7K
GBPUSDrfd 532
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +841.77 RUB
En kötü işlem: -1 324 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 368.50 RUB
Maksimum ardışık zarar: -975.10 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.01 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 15:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 09:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 17:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 11:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 11:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 17:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 17:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 17:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.23 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.23 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
