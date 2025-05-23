- Wachstum
Trades insgesamt:
340
Gewinntrades:
218 (64.11%)
Verlusttrades:
122 (35.88%)
Bester Trade:
5 883.15 RUB
Schlechtester Trade:
-46 865.98 RUB
Bruttoprofit:
238 868.07 RUB (246 784 pips)
Bruttoverlust:
-551 141.29 RUB (523 518 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (35 081.84 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55 996.19 RUB (20)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
80.53%
Max deposit load:
101.49%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.69
Long-Positionen:
143 (42.06%)
Short-Positionen:
197 (57.94%)
Profit-Faktor:
0.43
Mathematische Gewinnerwartung:
-918.45 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 095.73 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-4 517.55 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-295 749.18 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-295 749.18 RUB (21)
Wachstum pro Monat :
-68.48%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
312 408.42 RUB
Maximaler:
453 607.00 RUB (300.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.66% (453 607.00 RUB)
Kapital:
52.85% (342 324.22 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|143
|EURUSDrfd
|102
|EURJPYrfd
|25
|USDJPYrfd
|19
|AUDJPYrfd
|12
|USDCADrfd
|7
|AUDUSDrfd
|6
|GBPNZDrfd
|6
|EURGBPrfd
|5
|GBPUSDrfd
|4
|USDZARrfd
|4
|EURAUDrfd
|2
|EURCADrfd
|2
|EURCNYrfd
|1
|USDTRYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDrfd
|-5.1K
|EURUSDrfd
|76
|EURJPYrfd
|-314
|USDJPYrfd
|140
|AUDJPYrfd
|49
|USDCADrfd
|-25
|AUDUSDrfd
|44
|GBPNZDrfd
|-22
|EURGBPrfd
|40
|GBPUSDrfd
|6
|USDZARrfd
|-21
|EURAUDrfd
|33
|EURCADrfd
|-14
|EURCNYrfd
|-1
|USDTRYrfd
|-95
|GBPCHFrfd
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDrfd
|-254K
|EURUSDrfd
|4.8K
|EURJPYrfd
|-4.2K
|USDJPYrfd
|5K
|AUDJPYrfd
|1.6K
|USDCADrfd
|-458
|AUDUSDrfd
|748
|GBPNZDrfd
|-1K
|EURGBPrfd
|497
|GBPUSDrfd
|473
|USDZARrfd
|-439
|EURAUDrfd
|357
|EURCADrfd
|-209
|EURCNYrfd
|-44
|USDTRYrfd
|-30K
|GBPCHFrfd
|-45
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Bester Trade: +5 883.15 RUB
Schlechtester Trade: -46 866 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35 081.84 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -295 749.18 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
90 USD pro Monat
-40%
0
0
USD
USD
198K
RUB
RUB
30
0%
340
64%
81%
0.43
-918.45
RUB
RUB
70%
1:40