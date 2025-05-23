SignaleKategorien
Marat Magomedov

PA MA

Marat Magomedov
0 Bewertungen
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 90 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -40%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
340
Gewinntrades:
218 (64.11%)
Verlusttrades:
122 (35.88%)
Bester Trade:
5 883.15 RUB
Schlechtester Trade:
-46 865.98 RUB
Bruttoprofit:
238 868.07 RUB (246 784 pips)
Bruttoverlust:
-551 141.29 RUB (523 518 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (35 081.84 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55 996.19 RUB (20)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
80.53%
Max deposit load:
101.49%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.69
Long-Positionen:
143 (42.06%)
Short-Positionen:
197 (57.94%)
Profit-Faktor:
0.43
Mathematische Gewinnerwartung:
-918.45 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 095.73 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-4 517.55 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-295 749.18 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-295 749.18 RUB (21)
Wachstum pro Monat :
-68.48%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
312 408.42 RUB
Maximaler:
453 607.00 RUB (300.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.66% (453 607.00 RUB)
Kapital:
52.85% (342 324.22 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDrfd 143
EURUSDrfd 102
EURJPYrfd 25
USDJPYrfd 19
AUDJPYrfd 12
USDCADrfd 7
AUDUSDrfd 6
GBPNZDrfd 6
EURGBPrfd 5
GBPUSDrfd 4
USDZARrfd 4
EURAUDrfd 2
EURCADrfd 2
EURCNYrfd 1
USDTRYrfd 1
GBPCHFrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDrfd -5.1K
EURUSDrfd 76
EURJPYrfd -314
USDJPYrfd 140
AUDJPYrfd 49
USDCADrfd -25
AUDUSDrfd 44
GBPNZDrfd -22
EURGBPrfd 40
GBPUSDrfd 6
USDZARrfd -21
EURAUDrfd 33
EURCADrfd -14
EURCNYrfd -1
USDTRYrfd -95
GBPCHFrfd -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDrfd -254K
EURUSDrfd 4.8K
EURJPYrfd -4.2K
USDJPYrfd 5K
AUDJPYrfd 1.6K
USDCADrfd -458
AUDUSDrfd 748
GBPNZDrfd -1K
EURGBPrfd 497
GBPUSDrfd 473
USDZARrfd -439
EURAUDrfd 357
EURCADrfd -209
EURCNYrfd -44
USDTRYrfd -30K
GBPCHFrfd -45
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 883.15 RUB
Schlechtester Trade: -46 866 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35 081.84 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -295 749.18 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
