SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / PA MA
Marat Magomedov

PA MA

Marat Magomedov
0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 90 USD al mes
incremento desde 2025 -40%
AlfaForexRU-Real
1:40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
340
Transacciones Rentables:
218 (64.11%)
Transacciones Irrentables:
122 (35.88%)
Mejor transacción:
5 883.15 RUB
Peor transacción:
-46 865.98 RUB
Beneficio Bruto:
238 868.07 RUB (246 784 pips)
Pérdidas Brutas:
-551 141.29 RUB (523 518 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (35 081.84 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
55 996.19 RUB (20)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
80.53%
Carga máxima del depósito:
101.49%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.69
Transacciones Largas:
143 (42.06%)
Transacciones Cortas:
197 (57.94%)
Factor de Beneficio:
0.43
Beneficio Esperado:
-918.45 RUB
Beneficio medio:
1 095.73 RUB
Pérdidas medias:
-4 517.55 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-295 749.18 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-295 749.18 RUB (21)
Crecimiento al mes:
-67.61%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
312 408.42 RUB
Máxima:
453 607.00 RUB (300.01%)
Reducción relativa:
De balance:
69.66% (453 607.00 RUB)
De fondos:
52.85% (342 324.22 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDrfd 143
EURUSDrfd 102
EURJPYrfd 25
USDJPYrfd 19
AUDJPYrfd 12
USDCADrfd 7
AUDUSDrfd 6
GBPNZDrfd 6
EURGBPrfd 5
GBPUSDrfd 4
USDZARrfd 4
EURAUDrfd 2
EURCADrfd 2
EURCNYrfd 1
USDTRYrfd 1
GBPCHFrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDrfd -5.1K
EURUSDrfd 76
EURJPYrfd -314
USDJPYrfd 140
AUDJPYrfd 49
USDCADrfd -25
AUDUSDrfd 44
GBPNZDrfd -22
EURGBPrfd 40
GBPUSDrfd 6
USDZARrfd -21
EURAUDrfd 33
EURCADrfd -14
EURCNYrfd -1
USDTRYrfd -95
GBPCHFrfd -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDrfd -254K
EURUSDrfd 4.8K
EURJPYrfd -4.2K
USDJPYrfd 5K
AUDJPYrfd 1.6K
USDCADrfd -458
AUDUSDrfd 748
GBPNZDrfd -1K
EURGBPrfd 497
GBPUSDrfd 473
USDZARrfd -439
EURAUDrfd 357
EURCADrfd -209
EURCNYrfd -44
USDTRYrfd -30K
GBPCHFrfd -45
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 883.15 RUB
Peor transacción: -46 866 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +35 081.84 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -295 749.18 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.22 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PA MA
90 USD al mes
-40%
0
0
USD
198K
RUB
30
0%
340
64%
81%
0.43
-918.45
RUB
70%
1:40
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.