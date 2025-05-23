- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
340
Transacciones Rentables:
218 (64.11%)
Transacciones Irrentables:
122 (35.88%)
Mejor transacción:
5 883.15 RUB
Peor transacción:
-46 865.98 RUB
Beneficio Bruto:
238 868.07 RUB (246 784 pips)
Pérdidas Brutas:
-551 141.29 RUB (523 518 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (35 081.84 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
55 996.19 RUB (20)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
80.53%
Carga máxima del depósito:
101.49%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.69
Transacciones Largas:
143 (42.06%)
Transacciones Cortas:
197 (57.94%)
Factor de Beneficio:
0.43
Beneficio Esperado:
-918.45 RUB
Beneficio medio:
1 095.73 RUB
Pérdidas medias:
-4 517.55 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-295 749.18 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-295 749.18 RUB (21)
Crecimiento al mes:
-67.61%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
312 408.42 RUB
Máxima:
453 607.00 RUB (300.01%)
Reducción relativa:
De balance:
69.66% (453 607.00 RUB)
De fondos:
52.85% (342 324.22 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|143
|EURUSDrfd
|102
|EURJPYrfd
|25
|USDJPYrfd
|19
|AUDJPYrfd
|12
|USDCADrfd
|7
|AUDUSDrfd
|6
|GBPNZDrfd
|6
|EURGBPrfd
|5
|GBPUSDrfd
|4
|USDZARrfd
|4
|EURAUDrfd
|2
|EURCADrfd
|2
|EURCNYrfd
|1
|USDTRYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDrfd
|-5.1K
|EURUSDrfd
|76
|EURJPYrfd
|-314
|USDJPYrfd
|140
|AUDJPYrfd
|49
|USDCADrfd
|-25
|AUDUSDrfd
|44
|GBPNZDrfd
|-22
|EURGBPrfd
|40
|GBPUSDrfd
|6
|USDZARrfd
|-21
|EURAUDrfd
|33
|EURCADrfd
|-14
|EURCNYrfd
|-1
|USDTRYrfd
|-95
|GBPCHFrfd
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDrfd
|-254K
|EURUSDrfd
|4.8K
|EURJPYrfd
|-4.2K
|USDJPYrfd
|5K
|AUDJPYrfd
|1.6K
|USDCADrfd
|-458
|AUDUSDrfd
|748
|GBPNZDrfd
|-1K
|EURGBPrfd
|497
|GBPUSDrfd
|473
|USDZARrfd
|-439
|EURAUDrfd
|357
|EURCADrfd
|-209
|EURCNYrfd
|-44
|USDTRYrfd
|-30K
|GBPCHFrfd
|-45
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5 883.15 RUB
Peor transacción: -46 866 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +35 081.84 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -295 749.18 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
90 USD al mes
-40%
0
0
USD
USD
198K
RUB
RUB
30
0%
340
64%
81%
0.43
-918.45
RUB
RUB
70%
1:40