Marat Magomedov

PA MA

Marat Magomedov
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
47 (59.49%)
Perte trades:
32 (40.51%)
Meilleure transaction:
841.77 RUB
Pire transaction:
-1 324.18 RUB
Bénéfice brut:
12 227.48 RUB (18 651 pips)
Perte brute:
-10 715.47 RUB (14 131 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (2 368.50 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
2 695.67 RUB (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
69.54%
Charge de dépôt maximale:
99.94%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
35 (44.30%)
Courts trades:
44 (55.70%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
19.14 RUB
Bénéfice moyen:
260.16 RUB
Perte moyenne:
-334.86 RUB
Pertes consécutives maximales:
4 (-975.10 RUB)
Perte consécutive maximale:
-2 980.00 RUB (3)
Croissance mensuelle:
1.00%
Prévision annuelle:
12.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 620.69 RUB
Maximal:
3 089.72 RUB (26.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.94% (3 089.72 RUB)
Par fonds propres:
26.13% (2 997.33 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 54
EURJPYrfd 14
USDJPYrfd 9
GBPUSDrfd 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -12
EURJPYrfd 20
USDJPYrfd 11
GBPUSDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd -786
EURJPYrfd 3.1K
USDJPYrfd 1.7K
GBPUSDrfd 532
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +841.77 RUB
Pire transaction: -1 324 RUB
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 368.50 RUB
Perte consécutive maximale: -975.10 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.01 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 15:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 09:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 17:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 11:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 11:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 17:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 17:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 17:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.23 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.23 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
