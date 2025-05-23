シグナルセクション
Marat Magomedov

PA MA

Marat Magomedov
レビュー0件
30週間
0 / 0 USD
月額  90  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -40%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
340
利益トレード:
218 (64.11%)
損失トレード:
122 (35.88%)
ベストトレード:
5 883.15 RUB
最悪のトレード:
-46 865.98 RUB
総利益:
238 868.07 RUB (246 784 pips)
総損失:
-551 141.29 RUB (523 518 pips)
最大連続の勝ち:
21 (35 081.84 RUB)
最大連続利益:
55 996.19 RUB (20)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
80.53%
最大入金額:
101.49%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.69
長いトレード:
143 (42.06%)
短いトレード:
197 (57.94%)
プロフィットファクター:
0.43
期待されたペイオフ:
-918.45 RUB
平均利益:
1 095.73 RUB
平均損失:
-4 517.55 RUB
最大連続の負け:
21 (-295 749.18 RUB)
最大連続損失:
-295 749.18 RUB (21)
月間成長:
-67.61%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
312 408.42 RUB
最大の:
453 607.00 RUB (300.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.66% (453 607.00 RUB)
エクイティによる:
52.85% (342 324.22 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDrfd 143
EURUSDrfd 102
EURJPYrfd 25
USDJPYrfd 19
AUDJPYrfd 12
USDCADrfd 7
AUDUSDrfd 6
GBPNZDrfd 6
EURGBPrfd 5
GBPUSDrfd 4
USDZARrfd 4
EURAUDrfd 2
EURCADrfd 2
EURCNYrfd 1
USDTRYrfd 1
GBPCHFrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDrfd -5.1K
EURUSDrfd 76
EURJPYrfd -314
USDJPYrfd 140
AUDJPYrfd 49
USDCADrfd -25
AUDUSDrfd 44
GBPNZDrfd -22
EURGBPrfd 40
GBPUSDrfd 6
USDZARrfd -21
EURAUDrfd 33
EURCADrfd -14
EURCNYrfd -1
USDTRYrfd -95
GBPCHFrfd -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDrfd -254K
EURUSDrfd 4.8K
EURJPYrfd -4.2K
USDJPYrfd 5K
AUDJPYrfd 1.6K
USDCADrfd -458
AUDUSDrfd 748
GBPNZDrfd -1K
EURGBPrfd 497
GBPUSDrfd 473
USDZARrfd -439
EURAUDrfd 357
EURCADrfd -209
EURCNYrfd -44
USDTRYrfd -30K
GBPCHFrfd -45
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 883.15 RUB
最悪のトレード: -46 866 RUB
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +35 081.84 RUB
最大連続損失: -295 749.18 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.22 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
