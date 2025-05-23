- 成長
トレード:
340
利益トレード:
218 (64.11%)
損失トレード:
122 (35.88%)
ベストトレード:
5 883.15 RUB
最悪のトレード:
-46 865.98 RUB
総利益:
238 868.07 RUB (246 784 pips)
総損失:
-551 141.29 RUB (523 518 pips)
最大連続の勝ち:
21 (35 081.84 RUB)
最大連続利益:
55 996.19 RUB (20)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
80.53%
最大入金額:
101.49%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.69
長いトレード:
143 (42.06%)
短いトレード:
197 (57.94%)
プロフィットファクター:
0.43
期待されたペイオフ:
-918.45 RUB
平均利益:
1 095.73 RUB
平均損失:
-4 517.55 RUB
最大連続の負け:
21 (-295 749.18 RUB)
最大連続損失:
-295 749.18 RUB (21)
月間成長:
-67.61%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
312 408.42 RUB
最大の:
453 607.00 RUB (300.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.66% (453 607.00 RUB)
エクイティによる:
52.85% (342 324.22 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|143
|EURUSDrfd
|102
|EURJPYrfd
|25
|USDJPYrfd
|19
|AUDJPYrfd
|12
|USDCADrfd
|7
|AUDUSDrfd
|6
|GBPNZDrfd
|6
|EURGBPrfd
|5
|GBPUSDrfd
|4
|USDZARrfd
|4
|EURAUDrfd
|2
|EURCADrfd
|2
|EURCNYrfd
|1
|USDTRYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDrfd
|-5.1K
|EURUSDrfd
|76
|EURJPYrfd
|-314
|USDJPYrfd
|140
|AUDJPYrfd
|49
|USDCADrfd
|-25
|AUDUSDrfd
|44
|GBPNZDrfd
|-22
|EURGBPrfd
|40
|GBPUSDrfd
|6
|USDZARrfd
|-21
|EURAUDrfd
|33
|EURCADrfd
|-14
|EURCNYrfd
|-1
|USDTRYrfd
|-95
|GBPCHFrfd
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDrfd
|-254K
|EURUSDrfd
|4.8K
|EURJPYrfd
|-4.2K
|USDJPYrfd
|5K
|AUDJPYrfd
|1.6K
|USDCADrfd
|-458
|AUDUSDrfd
|748
|GBPNZDrfd
|-1K
|EURGBPrfd
|497
|GBPUSDrfd
|473
|USDZARrfd
|-439
|EURAUDrfd
|357
|EURCADrfd
|-209
|EURCNYrfd
|-44
|USDTRYrfd
|-30K
|GBPCHFrfd
|-45
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
