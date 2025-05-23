- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
340
Negociações com lucro:
218 (64.11%)
Negociações com perda:
122 (35.88%)
Melhor negociação:
5 883.15 RUB
Pior negociação:
-46 865.98 RUB
Lucro bruto:
238 868.07 RUB (246 784 pips)
Perda bruta:
-551 141.29 RUB (523 518 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (35 081.84 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
55 996.19 RUB (20)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
80.53%
Depósito máximo carregado:
101.49%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
143 (42.06%)
Negociações curtas:
197 (57.94%)
Fator de lucro:
0.43
Valor esperado:
-918.45 RUB
Lucro médio:
1 095.73 RUB
Perda média:
-4 517.55 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-295 749.18 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-295 749.18 RUB (21)
Crescimento mensal:
-67.61%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
312 408.42 RUB
Máximo:
453 607.00 RUB (300.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.66% (453 607.00 RUB)
Pelo Capital Líquido:
52.85% (342 324.22 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|143
|EURUSDrfd
|102
|EURJPYrfd
|25
|USDJPYrfd
|19
|AUDJPYrfd
|12
|USDCADrfd
|7
|AUDUSDrfd
|6
|GBPNZDrfd
|6
|EURGBPrfd
|5
|GBPUSDrfd
|4
|USDZARrfd
|4
|EURAUDrfd
|2
|EURCADrfd
|2
|EURCNYrfd
|1
|USDTRYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDrfd
|-5.1K
|EURUSDrfd
|76
|EURJPYrfd
|-314
|USDJPYrfd
|140
|AUDJPYrfd
|49
|USDCADrfd
|-25
|AUDUSDrfd
|44
|GBPNZDrfd
|-22
|EURGBPrfd
|40
|GBPUSDrfd
|6
|USDZARrfd
|-21
|EURAUDrfd
|33
|EURCADrfd
|-14
|EURCNYrfd
|-1
|USDTRYrfd
|-95
|GBPCHFrfd
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDrfd
|-254K
|EURUSDrfd
|4.8K
|EURJPYrfd
|-4.2K
|USDJPYrfd
|5K
|AUDJPYrfd
|1.6K
|USDCADrfd
|-458
|AUDUSDrfd
|748
|GBPNZDrfd
|-1K
|EURGBPrfd
|497
|GBPUSDrfd
|473
|USDZARrfd
|-439
|EURAUDrfd
|357
|EURCADrfd
|-209
|EURCNYrfd
|-44
|USDTRYrfd
|-30K
|GBPCHFrfd
|-45
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 883.15 RUB
Pior negociação: -46 866 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +35 081.84 RUB
Máxima perda consecutiva: -295 749.18 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
90 USD por mês
-40%
0
0
USD
USD
198K
RUB
RUB
30
0%
340
64%
81%
0.43
-918.45
RUB
RUB
70%
1:40