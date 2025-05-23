SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / PA MA
Marat Magomedov

PA MA

Marat Magomedov
0 comentários
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 90 USD por mês
crescimento desde 2025 -40%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
340
Negociações com lucro:
218 (64.11%)
Negociações com perda:
122 (35.88%)
Melhor negociação:
5 883.15 RUB
Pior negociação:
-46 865.98 RUB
Lucro bruto:
238 868.07 RUB (246 784 pips)
Perda bruta:
-551 141.29 RUB (523 518 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (35 081.84 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
55 996.19 RUB (20)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
80.53%
Depósito máximo carregado:
101.49%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
143 (42.06%)
Negociações curtas:
197 (57.94%)
Fator de lucro:
0.43
Valor esperado:
-918.45 RUB
Lucro médio:
1 095.73 RUB
Perda média:
-4 517.55 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-295 749.18 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-295 749.18 RUB (21)
Crescimento mensal:
-67.61%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
312 408.42 RUB
Máximo:
453 607.00 RUB (300.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.66% (453 607.00 RUB)
Pelo Capital Líquido:
52.85% (342 324.22 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDrfd 143
EURUSDrfd 102
EURJPYrfd 25
USDJPYrfd 19
AUDJPYrfd 12
USDCADrfd 7
AUDUSDrfd 6
GBPNZDrfd 6
EURGBPrfd 5
GBPUSDrfd 4
USDZARrfd 4
EURAUDrfd 2
EURCADrfd 2
EURCNYrfd 1
USDTRYrfd 1
GBPCHFrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDrfd -5.1K
EURUSDrfd 76
EURJPYrfd -314
USDJPYrfd 140
AUDJPYrfd 49
USDCADrfd -25
AUDUSDrfd 44
GBPNZDrfd -22
EURGBPrfd 40
GBPUSDrfd 6
USDZARrfd -21
EURAUDrfd 33
EURCADrfd -14
EURCNYrfd -1
USDTRYrfd -95
GBPCHFrfd -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDrfd -254K
EURUSDrfd 4.8K
EURJPYrfd -4.2K
USDJPYrfd 5K
AUDJPYrfd 1.6K
USDCADrfd -458
AUDUSDrfd 748
GBPNZDrfd -1K
EURGBPrfd 497
GBPUSDrfd 473
USDZARrfd -439
EURAUDrfd 357
EURCADrfd -209
EURCNYrfd -44
USDTRYrfd -30K
GBPCHFrfd -45
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 883.15 RUB
Pior negociação: -46 866 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +35 081.84 RUB
Máxima perda consecutiva: -295 749.18 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PA MA
90 USD por mês
-40%
0
0
USD
198K
RUB
30
0%
340
64%
81%
0.43
-918.45
RUB
70%
1:40
