Marat Magomedov

PA MA

Marat Magomedov
0 отзывов
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 90 USD в месяц
прирост с 2025 -40%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
218 (64.11%)
Убыточных трейдов:
122 (35.88%)
Лучший трейд:
5 883.15 RUB
Худший трейд:
-46 865.98 RUB
Общая прибыль:
238 868.07 RUB (246 784 pips)
Общий убыток:
-551 141.29 RUB (523 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (35 081.84 RUB)
Макс. прибыль в серии:
55 996.19 RUB (20)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
80.53%
Макс. загрузка депозита:
101.49%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
143 (42.06%)
Коротких трейдов:
197 (57.94%)
Профит фактор:
0.43
Мат. ожидание:
-918.45 RUB
Средняя прибыль:
1 095.73 RUB
Средний убыток:
-4 517.55 RUB
Макс. серия проигрышей:
21 (-295 749.18 RUB)
Макс. убыток в серии:
-295 749.18 RUB (21)
Прирост в месяц:
-67.61%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
312 408.42 RUB
Максимальная:
453 607.00 RUB (300.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.66% (453 607.00 RUB)
По эквити:
52.85% (342 324.22 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 143
EURUSDrfd 102
EURJPYrfd 25
USDJPYrfd 19
AUDJPYrfd 12
USDCADrfd 7
AUDUSDrfd 6
GBPNZDrfd 6
EURGBPrfd 5
GBPUSDrfd 4
USDZARrfd 4
EURAUDrfd 2
EURCADrfd 2
EURCNYrfd 1
USDTRYrfd 1
GBPCHFrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd -5.1K
EURUSDrfd 76
EURJPYrfd -314
USDJPYrfd 140
AUDJPYrfd 49
USDCADrfd -25
AUDUSDrfd 44
GBPNZDrfd -22
EURGBPrfd 40
GBPUSDrfd 6
USDZARrfd -21
EURAUDrfd 33
EURCADrfd -14
EURCNYrfd -1
USDTRYrfd -95
GBPCHFrfd -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd -254K
EURUSDrfd 4.8K
EURJPYrfd -4.2K
USDJPYrfd 5K
AUDJPYrfd 1.6K
USDCADrfd -458
AUDUSDrfd 748
GBPNZDrfd -1K
EURGBPrfd 497
GBPUSDrfd 473
USDZARrfd -439
EURAUDrfd 357
EURCADrfd -209
EURCNYrfd -44
USDTRYrfd -30K
GBPCHFrfd -45
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 883.15 RUB
Худший трейд: -46 866 RUB
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +35 081.84 RUB
Макс. убыток в серии: -295 749.18 RUB

Нет отзывов
2025.12.22 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
