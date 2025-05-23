- Прирост
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
218 (64.11%)
Убыточных трейдов:
122 (35.88%)
Лучший трейд:
5 883.15 RUB
Худший трейд:
-46 865.98 RUB
Общая прибыль:
238 868.07 RUB (246 784 pips)
Общий убыток:
-551 141.29 RUB (523 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (35 081.84 RUB)
Макс. прибыль в серии:
55 996.19 RUB (20)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
80.53%
Макс. загрузка депозита:
101.49%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
143 (42.06%)
Коротких трейдов:
197 (57.94%)
Профит фактор:
0.43
Мат. ожидание:
-918.45 RUB
Средняя прибыль:
1 095.73 RUB
Средний убыток:
-4 517.55 RUB
Макс. серия проигрышей:
21 (-295 749.18 RUB)
Макс. убыток в серии:
-295 749.18 RUB (21)
Прирост в месяц:
-67.61%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
312 408.42 RUB
Максимальная:
453 607.00 RUB (300.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.66% (453 607.00 RUB)
По эквити:
52.85% (342 324.22 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|143
|EURUSDrfd
|102
|EURJPYrfd
|25
|USDJPYrfd
|19
|AUDJPYrfd
|12
|USDCADrfd
|7
|AUDUSDrfd
|6
|GBPNZDrfd
|6
|EURGBPrfd
|5
|GBPUSDrfd
|4
|USDZARrfd
|4
|EURAUDrfd
|2
|EURCADrfd
|2
|EURCNYrfd
|1
|USDTRYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDrfd
|-5.1K
|EURUSDrfd
|76
|EURJPYrfd
|-314
|USDJPYrfd
|140
|AUDJPYrfd
|49
|USDCADrfd
|-25
|AUDUSDrfd
|44
|GBPNZDrfd
|-22
|EURGBPrfd
|40
|GBPUSDrfd
|6
|USDZARrfd
|-21
|EURAUDrfd
|33
|EURCADrfd
|-14
|EURCNYrfd
|-1
|USDTRYrfd
|-95
|GBPCHFrfd
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDrfd
|-254K
|EURUSDrfd
|4.8K
|EURJPYrfd
|-4.2K
|USDJPYrfd
|5K
|AUDJPYrfd
|1.6K
|USDCADrfd
|-458
|AUDUSDrfd
|748
|GBPNZDrfd
|-1K
|EURGBPrfd
|497
|GBPUSDrfd
|473
|USDZARrfd
|-439
|EURAUDrfd
|357
|EURCADrfd
|-209
|EURCNYrfd
|-44
|USDTRYrfd
|-30K
|GBPCHFrfd
|-45
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Лучший трейд: +5 883.15 RUB
Худший трейд: -46 866 RUB
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +35 081.84 RUB
Макс. убыток в серии: -295 749.18 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
