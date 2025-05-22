SinyallerBölümler
Trinh Van Sang

WolvesVN Hunter

Trinh Van Sang
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 69%
InterStellarFinancial-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
424
Kârla kapanan işlemler:
294 (69.33%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (30.66%)
En iyi işlem:
906.24 USD
En kötü işlem:
-101.60 USD
Brüt kâr:
9 266.38 USD (170 665 pips)
Brüt zarar:
-3 378.93 USD (115 846 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (310.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
953.36 USD (4)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
20.75%
Maks. mevduat yükü:
3.86%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
15.14
Alış işlemleri:
142 (33.49%)
Satış işlemleri:
282 (66.51%)
Kâr faktörü:
2.74
Beklenen getiri:
13.89 USD
Ortalama kâr:
31.52 USD
Ortalama zarar:
-25.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-388.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-388.76 USD (5)
Aylık büyüme:
1.81%
Yıllık tahmin:
23.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.55 USD
Maksimum:
388.76 USD (3.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.10% (388.76 USD)
Varlığa göre:
8.93% (963.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 424
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +906.24 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +310.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -388.76 USD

2025.07.01 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
