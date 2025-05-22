SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / WolvesVN Hunter
Trinh Van Sang

WolvesVN Hunter

Trinh Van Sang
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 87%
InterStellarFinancial-Live2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
608
Negociações com lucro:
429 (70.55%)
Negociações com perda:
179 (29.44%)
Melhor negociação:
906.24 USD
Pior negociação:
-102.84 USD
Lucro bruto:
11 412.66 USD (222 431 pips)
Perda bruta:
-4 403.17 USD (152 773 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (310.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
953.36 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
14.15%
Depósito máximo carregado:
10.34%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
12.00
Negociações longas:
193 (31.74%)
Negociações curtas:
415 (68.26%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
11.53 USD
Lucro médio:
26.60 USD
Perda média:
-24.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-584.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-584.04 USD (9)
Crescimento mensal:
5.95%
Previsão anual:
72.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.55 USD
Máximo:
584.04 USD (3.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.07% (584.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.54% (1 890.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 608
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 70K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +906.24 USD
Pior negociação: -103 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +310.41 USD
Máxima perda consecutiva: -584.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InterStellarFinancial-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.28 20:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
WolvesVN Hunter
100 USD por mês
87%
0
0
USD
11K
USD
42
100%
608
70%
14%
2.59
11.53
USD
18%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.