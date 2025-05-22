- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
608
Negociações com lucro:
429 (70.55%)
Negociações com perda:
179 (29.44%)
Melhor negociação:
906.24 USD
Pior negociação:
-102.84 USD
Lucro bruto:
11 412.66 USD (222 431 pips)
Perda bruta:
-4 403.17 USD (152 773 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (310.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
953.36 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
14.15%
Depósito máximo carregado:
10.34%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
12.00
Negociações longas:
193 (31.74%)
Negociações curtas:
415 (68.26%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
11.53 USD
Lucro médio:
26.60 USD
Perda média:
-24.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-584.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-584.04 USD (9)
Crescimento mensal:
5.95%
Previsão anual:
72.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.55 USD
Máximo:
584.04 USD (3.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.07% (584.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.54% (1 890.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|608
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|70K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +906.24 USD
Pior negociação: -103 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +310.41 USD
Máxima perda consecutiva: -584.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InterStellarFinancial-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
87%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
42
100%
608
70%
14%
2.59
11.53
USD
USD
18%
1:500