Всего трейдов:
608
Прибыльных трейдов:
429 (70.55%)
Убыточных трейдов:
179 (29.44%)
Лучший трейд:
906.24 USD
Худший трейд:
-102.84 USD
Общая прибыль:
11 412.66 USD (222 431 pips)
Общий убыток:
-4 403.17 USD (152 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (310.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
953.36 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
14.15%
Макс. загрузка депозита:
10.34%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
12.00
Длинных трейдов:
193 (31.74%)
Коротких трейдов:
415 (68.26%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
11.53 USD
Средняя прибыль:
26.60 USD
Средний убыток:
-24.60 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-584.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-584.04 USD (9)
Прирост в месяц:
5.95%
Годовой прогноз:
72.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.55 USD
Максимальная:
584.04 USD (3.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.07% (584.04 USD)
По эквити:
17.54% (1 890.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|608
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|70K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +906.24 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +310.41 USD
Макс. убыток в серии: -584.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InterStellarFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
