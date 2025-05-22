СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WolvesVN Hunter
Trinh Van Sang

WolvesVN Hunter

Trinh Van Sang
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 87%
InterStellarFinancial-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
608
Прибыльных трейдов:
429 (70.55%)
Убыточных трейдов:
179 (29.44%)
Лучший трейд:
906.24 USD
Худший трейд:
-102.84 USD
Общая прибыль:
11 412.66 USD (222 431 pips)
Общий убыток:
-4 403.17 USD (152 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (310.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
953.36 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
14.15%
Макс. загрузка депозита:
10.34%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
12.00
Длинных трейдов:
193 (31.74%)
Коротких трейдов:
415 (68.26%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
11.53 USD
Средняя прибыль:
26.60 USD
Средний убыток:
-24.60 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-584.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-584.04 USD (9)
Прирост в месяц:
5.95%
Годовой прогноз:
72.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.55 USD
Максимальная:
584.04 USD (3.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.07% (584.04 USD)
По эквити:
17.54% (1 890.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 608
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 70K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +906.24 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +310.41 USD
Макс. убыток в серии: -584.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InterStellarFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.28 20:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
