- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
608
利益トレード:
429 (70.55%)
損失トレード:
179 (29.44%)
ベストトレード:
906.24 USD
最悪のトレード:
-102.84 USD
総利益:
11 412.66 USD (222 431 pips)
総損失:
-4 403.17 USD (152 773 pips)
最大連続の勝ち:
21 (310.41 USD)
最大連続利益:
953.36 USD (4)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
14.15%
最大入金額:
10.34%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
12.00
長いトレード:
193 (31.74%)
短いトレード:
415 (68.26%)
プロフィットファクター:
2.59
期待されたペイオフ:
11.53 USD
平均利益:
26.60 USD
平均損失:
-24.60 USD
最大連続の負け:
9 (-584.04 USD)
最大連続損失:
-584.04 USD (9)
月間成長:
5.95%
年間予想:
72.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.55 USD
最大の:
584.04 USD (3.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.07% (584.04 USD)
エクイティによる:
17.54% (1 890.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|608
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|70K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +906.24 USD
最悪のトレード: -103 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +310.41 USD
最大連続損失: -584.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InterStellarFinancial-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
