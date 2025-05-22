- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
608
盈利交易:
429 (70.55%)
亏损交易:
179 (29.44%)
最好交易:
906.24 USD
最差交易:
-102.84 USD
毛利:
11 412.66 USD (222 431 pips)
毛利亏损:
-4 403.17 USD (152 773 pips)
最大连续赢利:
21 (310.41 USD)
最大连续盈利:
953.36 USD (4)
夏普比率:
0.19
交易活动:
14.15%
最大入金加载:
10.34%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
3 小时
采收率:
12.00
长期交易:
193 (31.74%)
短期交易:
415 (68.26%)
利润因子:
2.59
预期回报:
11.53 USD
平均利润:
26.60 USD
平均损失:
-24.60 USD
最大连续失误:
9 (-584.04 USD)
最大连续亏损:
-584.04 USD (9)
每月增长:
5.95%
年度预测:
72.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
53.55 USD
最大值:
584.04 USD (3.39%)
相对跌幅:
结余:
5.07% (584.04 USD)
净值:
17.54% (1 890.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|608
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|70K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +906.24 USD
最差交易: -103 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +310.41 USD
最大连续亏损: -584.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InterStellarFinancial-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
