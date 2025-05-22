SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / WolvesVN Hunter
Trinh Van Sang

WolvesVN Hunter

Trinh Van Sang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 87%
InterStellarFinancial-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
608
Gewinntrades:
429 (70.55%)
Verlusttrades:
179 (29.44%)
Bester Trade:
906.24 USD
Schlechtester Trade:
-102.84 USD
Bruttoprofit:
11 412.66 USD (222 431 pips)
Bruttoverlust:
-4 403.17 USD (152 773 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (310.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
953.36 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
14.15%
Max deposit load:
10.34%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
12.00
Long-Positionen:
193 (31.74%)
Short-Positionen:
415 (68.26%)
Profit-Faktor:
2.59
Mathematische Gewinnerwartung:
11.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-584.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-584.04 USD (9)
Wachstum pro Monat :
5.95%
Jahresprognose:
72.14%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.55 USD
Maximaler:
584.04 USD (3.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.07% (584.04 USD)
Kapital:
17.54% (1 890.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 608
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 70K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +906.24 USD
Schlechtester Trade: -103 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +310.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -584.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InterStellarFinancial-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 20:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
