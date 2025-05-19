- Büyüme
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
143 (79.00%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (20.99%)
En iyi işlem:
17.75 USD
En kötü işlem:
-10.31 USD
Brüt kâr:
189.46 USD (22 333 pips)
Brüt zarar:
-90.08 USD (7 850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (20.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.65 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
62.23%
Maks. mevduat yükü:
8.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.51
Alış işlemleri:
95 (52.49%)
Satış işlemleri:
86 (47.51%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-2.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.02 USD (2)
Aylık büyüme:
8.76%
Yıllık tahmin:
106.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.02 USD (5.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.03% (18.02 USD)
Varlığa göre:
27.50% (92.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|43
|USDJPY
|39
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|30
|EURCHF
|22
|EURGBP
|12
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|26
|USDJPY
|14
|EURUSD
|21
|GBPUSD
|17
|EURCHF
|14
|EURGBP
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|5.6K
|USDJPY
|2K
|EURUSD
|2.4K
|GBPUSD
|2.2K
|EURCHF
|1.9K
|EURGBP
|642
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.75 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 5
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 9
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 12
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 1
|
Monex-Server3
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 17
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 51
|
LCG-Live1
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 28
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 73
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 2
