Andrey Kolmogorov

Cherokee

Andrey Kolmogorov
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
143 (79.00%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (20.99%)
En iyi işlem:
17.75 USD
En kötü işlem:
-10.31 USD
Brüt kâr:
189.46 USD (22 333 pips)
Brüt zarar:
-90.08 USD (7 850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (20.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.65 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
62.23%
Maks. mevduat yükü:
8.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.51
Alış işlemleri:
95 (52.49%)
Satış işlemleri:
86 (47.51%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-2.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.02 USD (2)
Aylık büyüme:
8.76%
Yıllık tahmin:
106.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.02 USD (5.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.03% (18.02 USD)
Varlığa göre:
27.50% (92.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 43
USDJPY 39
EURUSD 35
GBPUSD 30
EURCHF 22
EURGBP 12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 26
USDJPY 14
EURUSD 21
GBPUSD 17
EURCHF 14
EURGBP 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 5.6K
USDJPY 2K
EURUSD 2.4K
GBPUSD 2.2K
EURCHF 1.9K
EURGBP 642
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.75 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RistonCapital-Real
0.00 × 5
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 8
Axi-US12-Live
0.00 × 9
AFXCapital-Real
0.00 × 12
STOUK-Real
0.00 × 1
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 1
Monex-Server3
0.00 × 4
OctaFX-Real10
0.00 × 17
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 51
LCG-Live1
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 28
MaxiServices-Real
0.00 × 48
WetradeInternational-Live
0.00 × 5
Forexware-Live 7
0.00 × 15
Varchev-Real
0.00 × 9
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 73
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.07.22 09:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 13:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
