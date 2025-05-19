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Andrey Kolmogorov

Cherokee

Andrey Kolmogorov
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3.7 (64)
13 产品 4 信号 43 评论
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可靠性
65
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增长自 2025 99%
Weltrade-Live
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交易:
523
盈利交易:
417 (79.73%)
亏损交易:
106 (20.27%)
最好交易:
17.75 USD
最差交易:
-10.31 USD
毛利:
491.40 USD (57 797 pips)
毛利亏损:
-195.12 USD (17 274 pips)
最大连续赢利:
18 (10.99 USD)
最大连续盈利:
23.65 USD (6)
夏普比率:
0.24
交易活动:
66.31%
最大入金加载:
11.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.44
长期交易:
254 (48.57%)
短期交易:
269 (51.43%)
利润因子:
2.52
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
1.18 USD
平均损失:
-1.84 USD
最大连续失误:
3 (-11.25 USD)
最大连续亏损:
-18.02 USD (2)
每月增长:
3.52%
年度预测:
42.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.02 USD (5.03%)
相对跌幅:
结余:
5.03% (18.02 USD)
净值:
56.77% (339.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 121
GBPUSD 111
USDCAD 94
EURUSD 94
EURCHF 57
EURGBP 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 43
GBPUSD 70
USDCAD 58
EURUSD 52
EURCHF 41
EURGBP 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 6.9K
GBPUSD 8K
USDCAD 13K
EURUSD 6K
EURCHF 5.3K
EURGBP 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +17.75 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +10.99 USD
最大连续亏损: -11.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RistonCapital-Real
0.00 × 5
AtlanticPearl-Live 1
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XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 8
VTMarkets-Live 5
0.00 × 11
Axi-US12-Live
0.00 × 9
AFXCapital-Real
0.00 × 12
STOUK-Real
0.00 × 1
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 17
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 51
LCG-Live1
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 28
MaxiServices-Real
0.00 × 48
WetradeInternational-Live
0.00 × 5
Forexware-Live 7
0.00 × 15
Varchev-Real
0.00 × 9
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 73
TriumphFX-live
0.00 × 1
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 3
1017 更多...
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没有评论
2026.08.11 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 21:51
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.14 21:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 12:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 10:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 01:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.12 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.12 21:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 22:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 14:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.12 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.09 16:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 09:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 13:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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