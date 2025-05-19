当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
523
盈利交易:
417 (79.73%)
亏损交易:
106 (20.27%)
最好交易:
17.75 USD
最差交易:
-10.31 USD
毛利:
491.40 USD (57 797 pips)
毛利亏损:
-195.12 USD (17 274 pips)
最大连续赢利:
18 (10.99 USD)
最大连续盈利:
23.65 USD (6)
夏普比率:
0.24
交易活动:
66.31%
最大入金加载:
11.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.44
长期交易:
254 (48.57%)
短期交易:
269 (51.43%)
利润因子:
2.52
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
1.18 USD
平均损失:
-1.84 USD
最大连续失误:
3 (-11.25 USD)
最大连续亏损:
-18.02 USD (2)
每月增长:
3.52%
年度预测:
42.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.02 USD (5.03%)
相对跌幅:
结余:
5.03% (18.02 USD)
净值:
56.77% (339.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|121
|GBPUSD
|111
|USDCAD
|94
|EURUSD
|94
|EURCHF
|57
|EURGBP
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|43
|GBPUSD
|70
|USDCAD
|58
|EURUSD
|52
|EURCHF
|41
|EURGBP
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|6.9K
|GBPUSD
|8K
|USDCAD
|13K
|EURUSD
|6K
|EURCHF
|5.3K
|EURGBP
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.75 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +10.99 USD
最大连续亏损: -11.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 5
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 11
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 9
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 12
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 17
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 51
|
LCG-Live1
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 28
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 73
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 3
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